Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus-Altındağ/ANKARA adresinde 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Kuruluşunun 200.Yılı 27.02.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, bugün itibariyle 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Kuruluşunun 200.Yılı' konulu 45 TL (90 x 60 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

PTT AŞ tarafından 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Kuruluşunun 200.Yılı' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 27 Şubat 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.

