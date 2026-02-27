Bertolt Brecht'in ölümsüz eseri 'Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı' oyununun prömiyeri yapıldı. Dinamik ve yaratıcı rejisiyle dikkat çeken oyunda oyuncuların performansı geceye damga vurdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT), yeni oyunu 'Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı' İsmet İnönü Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu. Tiyatro dünyasının önemli isimlerini ve kent protokolünü İzmir'de buluşturan prömiyer, izleyenlerden tam not aldı.

Kapalı gişe gerçekleşen prömiyere İzmirli büyük ilgi gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi avukat Ceren Türer Uykal'ın katıldığı gecede; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan ve İzBBŞT Şube Müdürü İlayda Akbıyık da sanatseverlerin heyecanına ortak oldu.

ŞEHİR TİYATROLARI YÖNETİCİLERİ İZMİR'DE BULUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın özel davetiyle kente gelen, Türkiye'nin önde gelen şehir tiyatrolarından Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yunus Emre Bozdoğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Emre Işık prömiyerin konukları arasındaydı.

Dünya tiyatro tarihinin en önemli isimlerinden Bertolt Brecht'in kaleme aldığı 'Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı' Ümit Aydoğdu'nun ustalıklı rejisiyle sahneye taşındı. Oyunun sahne tasarımını Anıl Işık, giysi tasarımını Deniz Bilgili, ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter, koreografisini Ruhat Kılıç Hosseini, müzik direktörlüğünü Oktay Köseoğlu üstlenirken, dramaturjisini ise Halil Ünsal yaptı.

Oyuncu kadrosunda Dalya Kilimci, Deniz Gürzumar, Devrim Karakoyun, Efe Çetinel, Efe Ünal, Ege Derin, Enes İlçi, Hasan Özyürek, İbrahim Göksel Kart, İrem Düzgünsıvacı, Melis Caba, Nazlı Güntürkün, Nermin Sargut, Selen Şeşen, Sonya Dicle Çetin ve Yasin Erol'un yer aldığı oyun seyirciye görsel ve işitsel bir şölen sundu. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağının sinyalini veren Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı'nın prömiyerinde İzBBŞT oyuncuları ansambl performansları ile geceye damgasını vurdu.

Prömiyerin ardından dakikalarca ayakta alkışlanan oyun sezon boyunca İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ve Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sahnesi'nde tiyatro tutkunlarıyla buluşmaya devam edecek.

Oyunun 28 Şubat, 1-5-6-7-8 Mart gösterimlerinin biletleri ise satışa açıldı. Biletlere İzBBŞT bilet gişeleri ve kultursanatbilet.izmir.bel.tr web sitesinden ulaşılabilir.