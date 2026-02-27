Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, ADD Mudanya Şubesi'nce düzenlenen programda Atatürk'ün kadın haklarına bakışını ve güncel sorunları anlattı.

BURSA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mudanya Şubesi, Mudanya Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlediği söyleşide önemli bir konuğu ağırladı. Aynı zamanda Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı olan kadın hakları savunucusu, aktivist Canan Güllü, 'Atatürk'ün Kadına Bakışı, Kadın Hakları ve Sorunları' başlıklı programda konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğe Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Av. Baran Güneş, belediye meclis üyeleri, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevda Demirci ile STK temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

GÜLLÜ: KAZANIMLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın haklarına verdiği önemi ve Türk Medeni Kanunu ile sağlanan kazanımları anlattı.

Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konularına da değinen Güllü, 2025 yılında 392 kadının şiddet sonucu hayatını kaybettiğini, 200'den fazla çocuğun ise istismara uğradığını ifade ederek, sorunun köklü çözümünün, cezai fiillere verilecek cezaların caydırıcı olmasından geçtiğini söyledi. Kadınların istismarının önüne geçilmesi ve çocukların cinsel obje olarak görülmemesi için mücadele verdiklerini belirten Güllü, söyleşide katılımcıların sorularını da yanıtladı.

KAZANCI: CUMHURİYET DEVRİMLERİ KADINLA YÜKSELDİ

ADD Mudanya Şube Başkanı Soyer Kazancı, Cumhuriyet devrimlerinin kadın hakları açısından tarihsel bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, kadınların toplumsal yaşamın her alanında eşit ve özgür bireyler olarak var olmasının Atatürk devrimlerinin en temel kazanımlarından biri olduğunu söyledi.

Başkan Kazancı, söyleşiye katkılarından dolayı kadın hakları savunucusu, aktivist Canan Güllü'ye plaket takdim ederken, salon desteği için de Mudanya Belediyesi'ne teşekkür etti.