Eğitimde iş birliği kültürünün önemine vurgu yapan Işık, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya katılan Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Işık, öğretmenlerle birebir sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.

Öğretmenler, sınıf içi uygulamalarını paylaşarak mesleki deneyim alışverişinde bulundu ve birbirlerinden öğrenme fırsatı yakaladı.

BATMAN (İGFA) - Kozluk'ta 'Branş Öğretmenleri Buluşuyor' projesi Kapsamında İngilizce öğretmenleri bir araya geldi. Toplantıda İngilizce öğretiminde karşılaşılan güncel sorunlar, etkili öğretim stratejileri ve yeni nesil müfredat yaklaşımları ele alındı.

Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Branş Öğretmenleri Buluşuyor: Akademik Başarıyı Artırma ve İzleme Projesi' kapsamında İngilizce öğretmenleriyle toplantı gerçekleştirildi.

