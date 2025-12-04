Kocaeli Çayırovalı özel bireyler, düzenlenen programda hünerlerini sergiledi. Tiyatro, folklor ve gösterilerle büyük alkış alan özel bireyler, engellerin sadece zihinlerde olduğunu bir kez daha ispatladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çayırova Belediyesi ve Çayırova Kaymakamlığı'nın iş birliği ile hazırlanan ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı'nda Çayırovalı özel bireyler büyük alkış aldı.

Birçok alanda sahneledikleri yetenekleriyle büyük beğeni kazanan Çayırovalı özel bireylerin hünerlerini, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova Müftüsü Hüseyin Baş, Siyasi Parti İlçe Temsilcileri, kent protokolü ve çok sayıda Çayırovalı yerinde takip etti. Salonu tamamen dolduran özel bireylerin aileleri ve Çayırovalılar, engelsiz gösterileri ayakta alkışladı.

'SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Programda ilk olarak bir konuşma gerçekleştiren Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, özel bireylere yönelik yapılan çalışmalara dikkat çekti. Demir'in ardından kürsüye çıkan Başkan Çiftçi ise, ' Özel bireylerimizin hayatın her alanında etkin olabilmesi için yapılan çalışmalar etkili oldu. Sizlerle birlikte güzel hizmetlere imza atıyoruz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, biz sadece bir günden ibaret saymıyoruz. Her gün beraberiz ve ölene kadar da her zaman birlikte olmaya devam edeceğiz. Engellerin sevgiyle aşılacağını bilerek, her zaman yanınızda olacağımız bir hizmet anlayışıyla, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz inşallah. Çayırova'da sizlerle birlikte hep birlikte çok güzel bir hizmet merkezi açtık ve özel bireylerimize bu merkezde hizmet ediyoruz' dedi.

'EL ELE ÖZEL BİREYLERİMİZE HİZMET EDİYORUZ'

Başkan Çiftçi'nin akabinde konuşan Kaymakam Önal ise, 'Özel gereksinimi olan vatandaşlarımıza devletimiz yıllardır çok güzel hizmetler sunuluyor. Bu tarz çalışmalar özel bireylerimizi ve ailelerimizi çok mutlu ediyor. Bizler de Çayırova'nın yöneticileri olarak el el kol kola, özel bireylerimize hizmet ediyoruz. İki yıl önce Fatma Çelik Engelliler Merkezi'mizi açtık ve artık özel bireylerimizin eğitim göreceği çok güzel ve çok modern bir yer var. Bu merkezde görev yapan öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum' açıklamasında bulundu.

GÖSTERİLER BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI

Konuşmaların ardından Çayırova 100. Yıl Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrenciler ile Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi öğrencilerinin hazırladığı, şarkı, halk oyunları ve tiyatro gösterileri büyük bir beğeniyle izlendi. 90'lı yıllardaki mahalle kültürünü ele alan ve özel bireylerin sahne aldığı 'Bütün Mahalle Bizim Aile' isimli tiyatro gösterisi ise izleyicilerden büyük alkış aldı.