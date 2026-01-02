Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı güçlendirme çalışmalarına Acıpayam ilçesinde devam ediyor. Dedebağı Mahallesi'nde 3,6 milyon TL'lik yatırımla içme suyu hatları yenileniyor.

DENİZLİ (İGFA) - Modern şehircilik anlayışıyla kentin en uzak noktalarına kadar hizmet götüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve mahallelerde vatandaşların kesintisiz, sağlıklı ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla, altyapı yatırımlarını sürdürüyor.



ASBESTLİ BORU DEVRİ BİTİYOR



DESKİ ekipleri tarafından, Acıpayam ilçesine bağlı Dedebağı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan ve sağlık açısından risk oluşturan asbestli borular devre dışı bırakılarak modern ve uzun ömürlü içme suyu hatları döşeniyor. Proje kapsamında, Dedebağı Mahallesi'nde 2 bin metre uzunluğundaki mevcut içme suyu hattı yenileniyor.



SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI HİZMETİ



Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Dedebağı Mahallesi'nde, içme suyu hizmeti modern ve güçlü bir altyapı üzerinden sağlanacak. Yenilenen hatlar sayesinde vatandaşlar kesintisiz, sağlıklı ve güvenli içme suyuna erişirken, mahallede uzun vadeli ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturulmuş olacak.



'GELECEK NESİLLER İÇİN GÜVENİLİR ALTYAPI'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 'Acıpayam Dedebağı Mahallemizde yıllardır beklenen dönüşümü başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halk sağlığını tehdit eden asbestli boruları tamamen söküp atıyoruz. Gelecek nesillere temiz, planlı ve modern bir altyapı miras bırakmak istiyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.