Bursa İnegöl Belediyesi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Altın Nesil Okulları tiyatro kulübünün hazırladığı 'Puşide-i Siyah' isimli tiyatro gösterisi sanatseverlerle buluştu.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi kültür sanat sahnesi, sanatseverleri ve ilçe halkını birbirinden kıymetli gösterilerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda aynı zamanda şehrin gençlerine fırsatlar sunan İnegöl Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Altın Nesil Okulları tiyatro kulübünün 'Puşide-i Siyah' isimli tiyatro gösterisine ev sahipliği yaptı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin sahne aldığı oyun, Pazartesi akşamı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde izleyici ile buluştu.

ESARET YILLARI VE ZAFERE UZANAN MÜCADELE SAHNELENDİ

'Geçmişini bilen bir nesil, geleceğini daha sağlam inşa eder' mottosundan yola çıkarak Altın Nesil Okullarının hazırladığı oyunda, öğrenciler tarih bilinci ve milli ruhla şehrin düşman işgalinden kurtuluşunu gururla sahneledi. Kurtuluş Savaşı'nda Bursa işgal edilince bu kara günü temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne Puşide-i Siyah (siyah örtü) örtülmüştü. 2 yıl 2 ay 2 gün süren işgal zaferle sonuçlanınca, siyah örtü yeniden kaldırılmıştı. Adını buradan alan Puşide-i Siyah tiyatro gösterisinde, öğrenciler sahnede; işgal yıllarının hüznünü, milletimizin direniş ruhunu ve özgürlüğe kavuşmanın sevincini güçlü bir anlatımla izleyiciye aktardı. Her sahne; vatan sevgisini, birlik ruhunu ve bağımsızlığın kıymetini bir kez daha hatırlattı.

ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Salonu dolduran vatandaşlarla birlikte Belediye Başkanı Alper Taban ve Altın Nesil Okulları idarecileri, öğretmen, öğrenci ve velileri de oyunu ilgiyle takip etti. Puşide-i Siyah tiyatro gösterisini büyük bir ustalıkla sahneleyen öğrenciler, oyun sonunda ayakta alkışlandı.

GÜCÜMÜZÜ GEÇMİŞİMİZDEN ALAN BİR MİLLETİZ

Gösteri sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencileri tebrik ederek kısa bir selamlama konuşması yaptı. 'Öğrencilerimiz için ne kadar alkış yapsak, onları ne kadar övsek az' sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Taban, 'Çok kıymetli bir iş yaptılar. Şehrimizde de tiyatro kültürümüm artmasını istiyoruz. Bu bir kültürdür. Sonuç itibariyle tiyatronun ötesinde bu akşam burada çok uzak değil, bir insan ömrü kadar geriye gittiğimizde bu oyunda anlatılanlar yaşanmış. Bu şehirde, İnegöl'de, Bursa'da yaşanmış hadiseleri öğrencilerimiz sergilediler. Ben bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Sakarya, Sarıkamış, Çanakkale: Her birinde çok ciddi yaşanmışlık öyküsü var. Her birinde şehitler verdik. Bizler yurdumuzu yoldan geçerken bulmadık. Bu vatan bu yaşanmışlıklar sayesinde bugünlere geldi. Bugün de bakıyoruz, çevremiz ateş çemberi. Suriye, Irak, İran ile ABD arasında yaşananlar, yukarıda Ukrayna: Ancak ben şuna canı gönülden inanıyorum, bu ülkede her birimiz bugün yine ihtiyaç olsa, geçmişte yaşananları yine yapar. Bu ülkede şehadete yürüyecek millet bitmez. Bizler gücümüzü geçmişten alan bir milletiz. Atalarımız bu topraklarda çok ciddi bedeller ödedi. Biz de bugün çok daha bilinçliyiz. Gençlerimize, eğitim kadromuza güveniyoruz. Dolayısıyla inşallah ülkemiz ve Müslüman coğrafya kalkınmaya devam etsin. Bu güzel gösteri için de öğrencilerimize, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum' dedi.