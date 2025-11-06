Denizli Büyükşehir Belediyesinin çalışan anneler ve ekonomik durumu iyi olmayan aileler için hayata geçirdiği Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri sayısı 8'e yükselecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun çalışan anneler ve ekonomik durumu iyi olmayan aileler için hayata geçirdiği Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezlerinin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Denizli merkezde ilk etapta Karşıyaka, Aktepe, Pelitlibağ ve Selçukbey mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hizmet vermeye başlayan merkezler özellikle çalışan annelerin imdadına yetişti. Çocukların sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri aileler için en büyük sorunlardan biri olan kreş ihtiyacına da kalıcı çözüm getirdi. Modern binalarda uzman öğretmenler tarafından tam gün eğitim verilen çocukların kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi öğünü de yine Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.



KAYIHAN VE PELİTLİBAĞ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ'NDE SONA DOĞRU



3-6 yaş grubuna hizmet veren projenin büyük bir ihtiyacı gidermesi üzerine Başkan Çavuşoğlu'nun talimatıyla Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezlerinin sayısı artırılmaya başladı. Kısa süre önce Karahasanlı Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri faaliyete geçerken, daha önce 2 sınıfta hizmet veren Pelitlibağ Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi kapasitesinin 3 katına çıkarılması için başlatılan çalışmada da sona gelindi. Bunun yanında Kayıhan Mahallesi'ne kazandırılması planlanan 6 sınıf kapasiteli tesisin de binasının hazır olduğu ve kısa süre içinde de tefrişatının tamamlanarak hizmete alınacağı belirtildi.



FATİH ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ PROJESİ TAMAM



Kayıhan ve Pelitlibağ ile birlikte Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri sayısının 6'ya yükseleceği belirtilirken, Fatih Mahallesi'nde hizmet vermesi planlanan merkezin de projesinin tamamlandığı, ihale sürecine başlandığı ifade edildi. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz gün hayırsever iş insanı ile imzaladığı Merkezefendi Mahallesi'nde yapılacak 220 öğrenci kapasiteli çocuk gelişim merkezi ile kente kazandırılacak tesis sayısının 8'e yükseleceği kaydedildi.



ŞEHRİMİZİN YARINLARI DAHA DA GÜÇLÜ OLACAK



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri'nin çalışan anneler başta olmak üzere aileler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, göreve geldikleri ilk günden beri eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için çalıştıklarını belirtti. Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri ile çocukların güvenli, sağlıklı, mutlu ve yaşıtlarıyla sosyal bir ortamda yetişmelerini sağladıklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, 'Çocuklarımızın geleceği için başlattığımız ve her geçen gün sayılarını artırdığımız bu proje şehrimizin yarınlarını daha da güçlü kılacak. Bilimin ve aklın ışığında, çağdaş eğitim olanaklarıyla yetiştirdiğimiz çocuklarımız şehrimizin ve ülkemizin de aydınlık yarınları olacak' ifadelerini kullandı.