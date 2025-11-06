Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla ilçe genelinde tabela denetimlerine başladı. Uzun süredir devam eden bilgilendirme ve uyarı sürecinin ardından, uygulama ilk olarak Şirince Mahallesi'nde başlatıldı.

İZMİR (İGFA) - Yasal mevzuata uygun olmayan, izinsiz olarak yerleştirilen veya çevre estetiğini bozan tabelalar zabıta ekiplerince tespit edilerek kaldırıldı. Uygulama sırasında esnafa mevzuata uygun tabela kullanımı konusunda bilgilendirmeler de yapıldı. Tabela denetimi, zabıta ekipleri tarafından kent genelinde aşamalı olarak sürdürülerek önümüzdeki günlerde ilçe merkezinde de denetimler başlatılacak.

'AMACIMIZ KENTİMİZİN KİMLİĞİNE YAKIŞIR BİR GÖRÜNTÜ SAĞLAMAK'

Yürütülen çalışmanın amacının kent estetiğini korumak ve düzeni sağlamak olduğunu vurgulayan Zabıta Müdürü Abdullah Taşkınçay; 'Efes Selçuk'un hem yerel halkı hem de ziyaretçileri için daha düzenli, temiz ve estetik bir Efes Selçuk görünümü oluşturmak istiyoruz. Uzun süredir esnaflarımıza yasal mevzuat ve tabela standartları konusunda bilgilendirmeler yapıyorduk. Ancak yapılan uyarılara rağmen bazı işyerlerinde izinsiz veya görüntü kirliliği yaratan tabelalar bulunmaya devam etti. Bizler de bu konuda kararlılık göstererek çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Şirince Mahallesi'nden başlayarak bu tür tabelaları kaldırma kararı aldık. Çalışmamızı ilerleyen günlerde ilçe merkezinde de devam ettireceğiz. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil, kentimizin kimliğine yakışan bir görsel bütünlük sağlamak. Esnafımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz ' dedi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin tabela düzenleme çalışmaları önümüzdeki haftalarda diğer mahallelerde de devam edecek.