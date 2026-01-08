Denizli Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı HPV aşı desteği ile kansere karşı erken teşhis ve tanı konusunda dev bir farkındalık yaratıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projeye binlerce kişi başvurdu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kanserle mücadele kapsamında hayata geçirdiği ücretsiz HPV aşısı desteği ile toplum sağlığında dev bir farkındalık sağladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun ekonomik sıkıntılar nedeniyle sağlık hizmetlerine erişmekte zorluk çeken ailelere yönelik hayata geçirdiği ücretsiz HPV aşı desteği için müracaatlar 31 Aralık 2025'te tamamlandı. Bu süreçte, birçok kanser türüne karşı koruyucu özelliği bulunan ancak Sağlık Bakanlığının rutin aşı takvimi içinde yer almayan HPV aşısı için 9-30 yaş arası binlerce çocuk ve gencin başvurusu alındı. HPV'nin erken teşhisi ve korunma yolları konusunda da geniş çaplı bir farkındalık oluşturulan projede başvuruların değerlendirildiği belirtildi.



'DENİZLİ'Yİ DAHA SAĞLIKLI BİR GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sağlık hizmetlerine erişimin ayrıcalık değil, her vatandaşın temel hakkı olduğunu vurgulayarak, 'Denizli'yi daha sağlıklı bir geleceğe taşıyacağız' dedi. Projeye gösterilen yoğun ilgi ile toplum sağlığı konusunda da önemli bir farkındalık yaratıldığını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, 'Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Eğitimde olduğu gibi sağlıkta da fırsat eşitliğine katkı sunmak için mücadele edeceğiz. Halkımızın projemize yoğun ilgisi, doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtıdır' ifadelerini kullandı.



KANSERE KARŞI KORUYUCU KALKAN



Genital siğil, prekanseröz genital lezyonlar (servikal, vajinal, vulvar, anal), serviks kanseri, vajinal kanser, vulvar kanser, anal kanser, penil kanser, baş boyun kanserleri gibi birçok kanser türüne karşı koruyucu özelliği kanıtlanmış olan HPV aşısı, proje kapsamında 9-14 yaş arası kız ve erkek çocuklarına 2 doz, 15-30 yaş arası kadınlara 3 doz ve 15-21 yaş arası erkeklere 3 doz uygulanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin yürüttüğü ve yoğun ilgi gören projede, aşılama çalışması başvuru değerlendirme sürecinin ardından başlayacak.