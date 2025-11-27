İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) kurulduğu günden bu yana ihracatçıların çeşitlenen finansman ihtiyaçlarına kefalet paketleriyle destek vermeyi sürdürüyor. Aynı zamanda finansmana erişim için bir köprü görevi üstlenerek, ihracatçılar ile bankaları bir araya getirmeye devam ediyor.

KONYA (İGFA) - İhracatçıları ve finans sektörü temsilcilerini bir araya getiren İhracatın Finansmanı Buluşmaları, İGE'nin koordinasyonunda, Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde; Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) desteğiyle, Akbank, İş Bankası ve Vakıfbank sponsorluğunda, Türk Eximbank katılımıyla 200'den fazla ihracatçının katılımıyla Konya'da başarıyla gerçekleştirildi.

İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, ihracatçıların hızla değişen ihtiyaçlarına uygun finansman çözümleri sunmayı öncelik olarak gördüklerini belirterek, 'Her bir ilimizin kendine özgü potansiyeli, doğru finansman araçlarına zamanında erişimle hayata geçiyor. İhracatçılarımızın sürdürülebilir büyüme yolculuğunda yanlarında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, Konya'nın üretim çeşitliliği ve güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye'nin en istikrarlı ihracat merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, 'İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıran bu buluşma, Konya'nın ihracat vizyonunu güçlendiren önemli bir adım oldu' ifadelerini kullandı.

Orta Anadolu İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı Mehmet H. Şanal ise, ihracatın Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıdığını belirterek, 'Konya'nın 2024 yılında 3,6 milyar doları aşan ihracatıyla güçlü üretim merkezlerinden biri olduğunu görüyoruz. İGE'nin sağladığı finansman imkanları firmaların küresel rekabet gücünü artırıyor. Birlikte daha güçlü ve daha ihracat odaklı bir Türkiye inşa edeceğiz' dedi.