Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Acıpayam ilçesi Yumrutaş Mahallesi'nde sağlık riski oluşturan asbestli boruları kaldırarak 6 bin 300 metre uzunluğundaki içme suyu hattını yeniliyor. Modern altyapı yatırımıyla mahalle sakinleri kesintisiz ve güvenli suya kavuşacak.

DENİZLİ (İGFA) - DESKİ Genel Müdürlüğü, ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşların sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla altyapı yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Acıpayam ilçesi Yumrutaş Mahallesi'nde 8,1 milyon TL'lik yatırımla içme suyu altyapısı yenileniyor.

Ekonomik ömrünü tamamlayan ve insan sağlığı açısından risk oluşturan asbestli borular, modern standartlara uygun yeni borularla değiştiriliyor. Yenilenen hatlarla birlikte içme suyunun kalitesinin artırılması ve altyapının daha dayanıklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.



'BU ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDAYIZ'



Altyapı seferberliğinin hız kesmeden devam ettiğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Denizlimizin dört bir yanında, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Asbestli boruları kaldırarak mahallelerimizi modern, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu altyapısına kavuşturuyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projelerimize, 19 ilçemizin tamamında aynı titizlikle devam edeceğiz. Yeni içme suyu hattımızın Yumrutaş sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum' dedi.