Denizli'de yüzyıllardır toplumsal yaşamın temel değerlerinden biri olan Ahilik kültürü, 39. Ahilik Haftası etkinlikleriyle yaşatıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Valiliği koordinasyonunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği iş birliğinde, yüzyıllardır toplumsal hayatı şekillendiren Ahilik kültürünü yaşatmak ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatları gelecek nesillere aktarmak amacıyla özel bir program düzenlendi.

Delikliçınar Meydanı'ndan Bayramyeri Meydanı'na gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlayan kutlama programına; Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, siyasi partilerin il başkanları, kent protokolü, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, kalfalıktan ustalığa geçen kişilere meslek ahlakı ve kurallarının benimsetildiği geleneksel bir Ahilik ritüeli olan Şed kuşatma töreni de yapıldı.



'BEN DEĞİL, BİZ DİYENLERİN ÇOĞALDIĞI BİR ŞEHİR'



Ahilik geleneğinin 13. yüzyıldan bugüne uzanan, içinde her şeyi barındıran köklü bir dayanışma kültürü olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği bir anlayışın yaşatılması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Çavuşoğlu, 'Biz istiyoruz ki insanların birbirleriyle dayanışabildiği, ben değil biz diyenlerin çoğaldığı, birlikte yolculuğun bir başkasının üzerine basarak değil, yanı başında, el ele, yan yana yürümenin mümkün olduğuna inananların olduğu bir şehri büyütmek en büyük arzularımızdan bir tanesidir' ifadelerini kullandı.



'GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK BORÇLARIN EN BÜYÜĞÜ'



Bu köklü kültürü ve dayanışma ruhunu ilerleyen kuşaklara aktarmanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, bu vatanın kurtuluşuna imza atanların da geleceğe inanan kahramanlar olduğunu belirtti.

Konuşmasında Cumhuriyetimizin kurucusunu da anan Başkan Çavuşoğlu, 'Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla da andığımı ifade etmek istiyorum. Bu dayanışmayı sonsuza kadar sürdüreceğiz' diye konuştu.



'AHİ EVRAN'IN DENİZLİ'DE ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR'



Ahi Evran'ın Kırşehir'den daha uzun süre Denizli'de yaşayarak buradaki esnafı yetiştirdiğini ve Ahi Sinan ile Ahi Duman gibi önemli ardıllar bıraktığını ifade eden Vali Köşger, Denizli'nin bugünkü ekonomik başarısının arkasında bu köklü geleneğin bulunduğunu belirtti.

Denizli'deki binlerce esnafın ekonomiye katma değer sağladığını vurgulayan Vali Köşger, 'Denizli'nin ekonomisinde sanayicilerimiz, iş adamlarımız, ihracatçılarımız kadar onların da çok önemli fonksiyonları var, önemli yerleri var, katkıları var, etkileri var. Bütün esnaf kardeşlerimizin Ahilik Haftasını kutluyorum' diyerek sözlerini noktaladı.



DENİZLİ'DE 39. AHİLİK HAFTASI COŞKUSU



Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek zanaatkârlarla sohbet etti, demir dövdü, çoban kepeneği giydi ve çömlek yapımını izledi.

Gelenekten geleceğe uzanan hikayeleriyle birlik ve kardeşlik ruhunu yansıtan zanaatlar bu etkinlikte görücüye çıktı. Bayramyeri Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte; tahta kaşık, tel kırma, ahşap oyuncakçılığı, bıçakçılık, sepet örücülüğü, dokumacılık, çömlekçilik ve keçecilik gibi unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel zanaat, ustaları tarafından tanıtıldı. Ziyaretçiler, ustaların el emeği göz nuru eserlerini yakından görme ve zanaatkârlarla sohbet etme imkanı buldu.



FOTOĞRAFLARLA UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ ZANAATLAR:



Ahilik ruhunun bir diğer yansıması ise fotoğraf sergisi oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fotoğrafçılık Kulübü ve Laodikya Fotoğraf Topluluğu (LAFOT)'nun birlikte hazırladığı 'Unutulmaya Yüz Tutmuş Zanaatlar' fotoğraf sergisi, geçmişin izlerini bugünle buluşturdu.

Protokol üyeleri, fotoğraf sergisini de ziyaret ederek eser sahiplerinden bilgi aldı. Büyük bir coşku ve ilgiyle başlayan program, Bayramyeri Meydanı'nda 15 Eylül Salı günü de devam edecek.