Denizli Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonu boyunca yürüttüğü çalışmalarla kent genelinde 228 kilometrelik sathi kaplama yol yaparak ulaşım altyapısını güçlendirdi. Başkan Çavuşoğlu' 'Kırsaldan merkeze her noktada ulaşımı güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

DENİZLİ (İGFA) - Hizmet anlayışının merkezine vatandaş memnuniyetini koyan Denizli Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde ulaşım kalitesini artırmak için yoğun bir seferberlik başlattı.

Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, ihtiyaç ve öncelik sırasına göre belirlenen ilçe ve mahallelerde gerçekleştirildi. Zorlu ulaşım koşullarına sahip birçok kırsal yol, yapılan iyileştirmelerle daha güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu.



ZORLU KIRSAL YOLLAR GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLDİ



Yol genişletme, zemin iyileştirme ve altyapı hazırlıklarının ardından uygulanan sathi kaplama işlemleri ile hem üretim yolları yenilendi, hem de trafik akışı hızlandırıldı.

Bu kapsamda asfalt sezonunda tamamlanan 228 kilometrelik yol çalışmasının 89 kilometresi birinci kat sathi kaplama, 139 kilometresi ikinci kat sathi kaplama olarak gerçekleştirildi. 33 kilometre yola ise ilk kez kaplama yapılırken, 195 kilometrelik kaplaması yenilenen yol inşa edildi.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'ŞEHRİMİZİN YOLLARINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'



Yapılan yatırımların vatandaşların acil ihtiyaçlarına hızlı bir yanıt niteliğinde olduğunu vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, 'Hemşehrilerimizin her gün kullandığı yolları daha güvenli, daha konforlu hale getirmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Şehrimizin üreten kırsal bölgelerinden merkezine kadar her noktada ulaşımı güçlendirmeye devam edeceğiz. Amacımız, Denizli'de yaşayan herkesin rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi' ifadelerini kullandı.