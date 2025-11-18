Artvin Ticaret Borsası heyeti, Batum Başkonsolosu'nu ziyaret ederek bölgedeki üretim potansiyeli ve uluslararası tanınırlık konularını görüştü. Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan kaçak bal ticaretinin de gündeme geldiği görüşme verimli geçti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu ve Meclis Üyeleri, Acara Bölgesi T.C. Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkonsolos Dr. Adnan Altay Altınörs, Artvin Ticaret Borsası'nın kuruluş süreci, gelişimi ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise, Artvin'de üretilen tarım, hayvansal ve ziraat ürünleri hakkında kapsamlı bilgi vererek bölgenin üretim potansiyelini aktardı.

Ziyaretin temel amacı, Artvin Ticaret Borsası'nın ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmak, bölgesel iş birliğini güçlendirmek ve Artvin ekonomisine katkı sunmak olarak belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan yapılan ana arı girişleri ve kaçak bal ticaretinin ülkemiz ekonomisine verdiği zararlar da gündeme getirildi.

Oldukça verimli bir ortamda gerçekleşen görüşme sonunda, Başkan Osman Akyürek ve beraberindeki heyet, Başkonsolos Dr. Adnan Altay Altınörs'e misafirperverliği ve ilgisi için teşekkür etti.