Denizli Büyükşehir Belediyesi filosuna dâhil edilecek modern otobüslerin ilk teslimatı öncesinde, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ertuğrul Gökce ve ekibi OTOKAR firmasını ziyaret ederek banttan çıkan ilk otobüsü yerinde inceledi.DENİZLİ(İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda modern, güvenli ve konforlu bir hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda filoya katılacak yeni otobüslerin üretim sürecini yakından takip eden Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ertuğrul Gökce, beraberindeki heyet ile birlikte OTOKAR fabrikasında incelemelerde bulundu.

Banttan çıkan ilk aracı detaylı olarak inceleyen Gökce ve ekibi, teknik özellikler ve donanımlar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun açıkladığı ulaşım vizyonunun adım adım hayata geçtiğini ifade eden Genel Müdür Gökce, Denizli’de yaşayan her vatandaşın daha kaliteli ulaşım hizmetine erişebilmesi için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

YENİ OTOBÜSLER FİLOYA GÜÇ KATACAK

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım filosuna kazandıracağı yeni otobüslerle birlikte hem araç parkı gençleşecek hem de kapasite artacak. Yolcu konforunu ön planda tutan modern otobüsler, çevreci motor teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Yapılan yatırımlarla şehrin dört bir yanında yaşayan vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmayı hedeflediklerini kaydeden Genel Müdür Gökce, en büyük motivasyonlarının vatandaş memnuniyeti olduğunu dile getirdi.

“ULAŞIMDA DAHA GÜÇLÜ VE MODERN BİR DENİZLİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin özveriyle sürdürdüğü ulaşım yatırımlarının şehir içi toplu taşımada önemli bir rahatlama sağlayacağını belirten Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Mehmet Ertuğrul Gökce, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun liderliğinde, ulaşımda daha güçlü ve modern bir Denizli için çalışıyoruz. Yeni otobüslerimizin filomuza katılması ile birlikte vatandaşlarımız daha konforlu, daha güvenli ve daha huzurlu bir yolculuk yapacak” ifadelerini kullandı.