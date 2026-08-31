CHP'li Semra Dinçer, okul ihtiyaçlarının en az 2 bin 500 TL'ye ulaştığını belirterek asgari ücretli ailelerin zorlandığını vurguladı. Dinçer, kırtasiye ürünlerindeki KDV oranlarının sıfırlanması için hükümete çağrıda bulundu.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye fiyatlarına dikkat çekerek, bir öğrencinin temel okul ihtiyaçlarının en az 2 bin 500 liraya mal olduğunu söyledi. Dinçer, bu harcamanın yalnızca okul açılışında yapılan tek seferlik bir gider olmadığını, eğitim yılı boyunca defter, kalem, boya ve diğer temel malzemelerin yenilenmesiyle tekrar eden bir yük haline geldiğini vurguladı.

ÇANTA VE TEMEL İHTİYAÇLARIN MALİYETİ YÜKSELİYOR

Dinçer'in paylaştığı listeye göre, ilkokula başlayacak bir öğrencinin temel ihtiyaçları arasında yer alan çanta, matara, boya, sulu boya, kuru boya, defter, abaküs, kalem kutusu, kalem ve silgi gibi ürünler toplamda yaklaşık 2 bin 500 lira tutuyor. Paylaşılan hesaplamada yalnızca çantanın 800 lira, çelik mataranın 700 lira, boya setlerinin ise yüzlerce lira tuttuğu belirtildi.

'ASGARİ ÜCRETLİ AİLELER BÜYÜK BİR YÜK ALTINDA'

Kırtasiye masraflarının asgari ücretli aileler için ciddi bir yük oluşturduğunu belirten CHP'li Dinçer, 2026 yılında asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu anımsatarak, TÜRK-İŞ'in Ağustos ayı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 37 bin 388 liraya yükseldiğini aktardı. Dinçer, asgari ücretle çalışan bir ebeveynin zaten açlık sınırının altında geçinmeye çalıştığını, buna bir de çocukların okul masraflarının eklendiğini söyledi.

'KDV SIFIRLANSIN' ÇAĞRISI

Kırtasiye ürünlerinde KDV oranlarının yüzde 10 ile 20 arasında değiştiğini ifade eden Milletvekili Semra Dinçer, fiyatların geçen yıla göre yüzde 10 ila 20 bandında arttığını belirtti. İktidara da çağrıda bulunan CHP'li Dinçer, kırtasiye ürünlerinde KDV'nin sıfırlanmasını ve vatandaşın yıl boyunca bu ürünlere gelen zammı daha az hissetmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını istedi.