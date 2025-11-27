Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kınıklı Mahallesi'nde ulaşım standardını yükseltmek amacıyla kapsamlı yol yenileme çalışmasını sürdürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi ekipleri Kınıklı Mahallesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper Caddesi ve 6021 Sokak'ta toplam 600 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde güzergâhı tamamen yeniliyor.

Bölgede 3 bin ton asfalt serimi titizlikle gerçekleştiriliyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Dairesi ekiplerinden detaylı bilgi aldı. Başkan Çavuşoğlu, kısa bir süre asfalt serim makinesini kullanarak çalışmalara eşlik etti ve sahada görev yapan personele kolaylıklar diledi.



BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN SAHADA



Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, 'Amacımız, her bir vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mahallelerimizi daha güvenli, daha modern bir hale getirmek. Bu doğrultuda hemşehrilerimizin taleplerini dinleyerek, gece gündüz sahada olmaya devam edeceğiz' dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Kınıklı Mahallesi'nin ulaşımı daha konforlu, güvenli ve modern bir yapıya kavuşacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.