Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, hijyen konusunda farkındalık yaratmaya yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi. Albayrak Borsa İstanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edilerek kız öğrencilere hijyen eğitimi verildi.DENİZLİ (İGFA) - Eğitimlerde, el ve ağız hijyeni konularına dikkat çekilirken, öğrenciler hayati öneme sahip bilgileri öğrenme imkanı buldu. Programa Denizli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, yürütme kurulu üyeleri, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte enfeksiyon uzmanı Profesör Dr. Hüseyin Turgut, el hijyeninin sağlık üzerindeki etkilerini vurgularken, Diş Hekimi Banu Çiftçi ise ağız hijyeni konusundaki önerilerini paylaştı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlikte, sağlık alanında bilinçli bireyler yetiştirmenin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Eğitimler sürecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, etkinliğe ev sahipliği yapan okul yönetimine nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, ilerleyen dönemlerde öğrencilerle daha sık bir araya gelmeyi arzu ettiklerini ifade etti.