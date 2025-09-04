Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çal Belediyesi ve Çal Bağ Yolu temsilcilerinin iş birliğiyle düzenlenecek 28. Çal Bağbozumu 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali başlıyor.DENİZLİ (İGFA) - Bağcılığın, kültürün ve sanatın buluşma noktası Çal ilçesinde, festival boyunca ziyaretçiler bağlardan sofraya uzanan keyifli bir yolculuğa çıkacak.

Türkiye’nin şaraplık üzüm cenneti olarak gösterilen ve şaraplık üzümün yüzde 35’ini karşılayan Denizli’nin Çal ilçesi, çeyrek asrı aşkın süredir gerçekleştirdiği festivale uluslararası çapta ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 5-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında, binlerce yıllık bağcılık geleneği ve Çal Karası üzümün çok yönlü mirası katılımcılara tanıtılacak. Medya ve sanat dünyasından yerli ve yabancı konukların ağırlanacağı festivalde, üzüm hasadı ve şarap üretim süreçleri yerinde gözlemlenerek, bölgenin yerel lezzetleri tadılacak.

UNUTULMAZ DENEYİMLER YAŞANACAK

Program kapsamında, Kuzubağ’da yıldızların altında konserler, Küp işletmesinde sanat ve zanaat atölyeleri, Tarihi Selcen Şaraphanesi’nde cam atölyesi ve fotoğraf sergisi gibi etkinlikler yer alacak. Festivalin son gününde ise Pamukkale Hierapolis, Laodikya Antik Kenti ve Kaklık Mağarası ziyaretleriyle kültürel ve tarihi keşifler yapılacak.