Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak düzenlediği Çocuk Şenliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi ile Honaz ilçesinde başladı. Bilim, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren dopdolu etkinliklerle çocuklar, tatilin ilk gününden itibaren unutulmaz anlar yaşıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında çocukların yarıyıl tatilini verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla düzenlediği Çocuk Şenliğini, merkezde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi ile Honaz ilçesinde başlattı.

Şenliğin ilk gününden itibaren çocuklar; tiyatro gösterileri, sirk ve sihirbaz şovları, şişme oyun alanlarıyla eğlenceli vakit geçirirken, planetaryum film gösterimleri, VR Gözlük Atölyesi, STEM Atölyesi ve DESKİ Su Atölyesi ile bilimin renkli dünyasını keşfetme fırsatı buluyor.

Pamuk şeker ve popcorn ikramları, ücretsiz renkli balon dağıtımı, Color Step Game, masa tenisi, langırt, slotcar ve yüz boyama etkinlikleriyle 13.00-21.00 saatleri arasında süren şenlik, çocukların neşesine neşe katıyor.



ŞENLİK COŞKUSU İLÇELERDE DE BAŞLADI



Çocuk Şenliği sadece merkezle sınırlı kalmıyor. Honaz'da başlayan etkinlikler, diğer ilçelerde de devam edecek.

İlçelerde düzenlenen şenlik alanlarında 'Kırmızı Başlıklı Kız' çocuk tiyatrosu sahnelenirken, VR Gözlük ile 3 boyutlu deneyimler, planetaryum film gösterimleri ve teleskopla uzay gözlemleri çocuklarla buluşuyor. Yüz boyama etkinlikleri, pamuk şeker, popcorn ve balon dağıtımıyla renklenen şenlikte, palyaço ve maskotlar da çocuklara eşlik ediyor.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÇOCUKLARA DAVET



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çocukların mutluluğunu önceleyen bir anlayışla çalıştıklarını belirterek 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yarıyıl tatili sevincine ortak oluyoruz.

Merkezde ve ilçelerimizde başlattığımız bilim, sanat ve eğlence odaklı bu güzel programla çocuklarımızın hem eğlenmesini, hem de öğrenmesini istiyoruz. Tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte şenliğimize davet ediyorum' dedi.