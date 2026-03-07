Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Solar School (Güneş Okulu)' projesi, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından düzenlenen 'Green Skills Award' kapsamında büyük bir başarıya imza attı.

ANTALYA (İGFA) - 2021 yılından bu yana çevre dostu üretim, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele için gerekli becerileri geliştiren projeleri ödüllendiren Avrupa Eğitim Vakfı'nın uluslararası ödül programı Yeşil Beceriler Ödülü (Green Skil Awards) 2025 yılının başarılı projelerini seçti. Bu yıl ki Yeşil Beceriler Ödülü, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen ve Avrupa kurum temsilcilerini, bakanları, belediye başkanlarını ve dört kıtadan öğrencileri bir araya getiren AB-İtalya Enerji Günleri etkinliğinin bir parçası olarak halka açık bir törende verildi. Törende Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin yenilenebilir enerji alanında nitelikli beceriler kazanmasını amaçlayan 'Güneş Okulu' projesi de ödül kazandı.

ÖDÜL BAŞKAN VEKİLİ ÖZDEMİR'E TAKDİM EDİLDİ

İtalya'dan gelen ödül Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e takdim edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve doğa dostu projelerinin uluslararası alanda takdir görmeye devam etmesinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'Avrupa Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 2025 Yeşil Beceriler Yarışması'nda, 'Solar School / Güneş Okulu' projemizle 50'den fazla ülkeden 256 proje arasından seçilerek 28'inci çevre ödülümüzü kazandık. Bu ödül; ne eğitimde ne istihdamda olan 15-29 yaş arası gençlerimizin temiz enerji sektöründe istihdam edilmesi, çevre bilincinin artırılması ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarımızın uluslararası ölçekte değer görmesinin bir göstergesidir. Projemize katkı sunan paydaşlarımıza; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Müdürlüğü (IPA), Türkiye İş Kurumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile enerji sektörü temsilcilerine teşekkür ederiz. Antalya'mız için üretmeye; doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve yenilikçi projeler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

GENÇLERE FIRSAT TANIYAN PROJE

Proje kapsamında Antalya'da ikamet eden ve ne eğitimde ne de istihdamda (NEET) yer alan 15-29 yaş arası 200 gence yönelik Temel Güneş Enerjisi Sistemleri Eğitimi gerçekleştirdi. Bu çerçevede 190 katılımcı çevrimiçi teorik eğitime kayıt yaptırırken, eğitim ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlayan 115 genç uygulamalı eğitimlerini de tamamlayarak üniversite onaylı uzmanlık sertifikası almaya hak kazandı.

PROJENİN BAŞARISI TESCİLLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İŞKUR iş birliğiyle yürüttüğü proje kapsamında eğitim alan gençler için, eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından Bireysel Eylem Planı (BEP) başlatıldı; bu kapsamda 40'tan fazla genç doğrudan istihdama kazandırılırken, 30'un üzerinde genç yeniden eğitim hayatına dahil edildi. 'Güneş Okulu' projesi, elde ettiği uluslararası ödülle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir istihdam ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarını bir kez daha tescillemiş oldu.