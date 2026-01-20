Mersin Büyükşehir, gençlere ücretsiz fiziki yeterlilik kurslarıyla kariyer yolunda destek oluyor.

MERSİN (İGFA) - Geleceklerini inşa sürecinde gençlere olan desteğiyle kariyer yolculuklarına katkı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi; Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Bekçilik, Subaylık, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ile Astsubay Eğitim Merkezi sınavlarına hazırlık sürecinde de gençleri yalnız bırakmıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde devam eden fiziki yeterlilik kursları gençleri sınava hazırlarken, ücretsiz olmasıyla da ekonomilerine katkı sağlıyor.

GENÇLER, BÜYÜKŞEHİR'İN ÜCRETSİZ FİZİKİ YETERLİLİK KURSLARIYLA GELECEKLERİNİ İNŞA EDİYOR

Gençlerin istihdamı ve geleceği konusunda önemli adımlar atan Büyükşehir, hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen katılımcılara her yönden destek oluyor.

Dışarda maliyetleri oldukça yüksek olan fiziki yeterlilik kurslarının, Büyükşehir tarafından ücretsiz sunulması gençlerden tam not alıyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ve Seyfi Alanya Spor Salonu'nda, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde haftanın 5 günü çeşitli aşamalarda eğitim veriliyor.

Gençler, ücretsiz olarak verilen eğitim kapsamında kondisyon, dikkat, beceri, dayanıklılık, güç, sürat ve atiklik gibi alanlarda deneyim kazanıyor.

Aldıkları eğitim sayesinde fiziksel yeterliliklerini her geçen gün daha da geliştiren gençler; özel parkurlar, dijital ekipmanlar ve disiplinli çalışma sistemiyle, hayallerine doğru sağlam adımları Büyükşehir ile atıyor.

Tam parkuru belirli süreler içinde tamamlayarak sınavda da aynı başarıyı göstermeyi amaçlayan gençler; Büyükşehir'in hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeterliliklerini gösterecekleri sınav için gün sayıyor.