Nilüfer Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği 'Yağmur Kadınlar' müzikali izleyici ile buluştu. Sadece kadın izleyicilere özel olarak gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların ortak hikayeleri sahneye kondu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen ve yalnızca kadın katılımcılara açık olan etkinlik yoğun ilgi gördü.

Özlem Doğuş Varlı'nın sahneye koyduğu, 'Yağmur Kadınlar' müzikalinde, 8 farklı kadının hikayesi anlatıldı. Varlı, 'Yağmurun hafızası' teması etrafında şekillenen anlatısında; farklı hayatları, yüzleri ve acıları olan kadınları ortak bir paydada buluşturdu. Sözü ve bestesi Özlem Doğuş Varlı'ya ait olan 'Yağmur Kadınlar' şarkısı seslendirilirken sahnede açılan minik şemsiyeler, farklı kadın hikâyelerini aynı gökyüzü altında buluşturan görsel metafora dönüştü.

Varlı, sözü ve müziği kendisine ait olan eserlerin yanı sıra bilinen ezgilere de yer verdi. Özlem Doğuş Varlı'ya, modern dansıyla Eylül Doğan, enstrümanlarıyla Güniz Alkaç, Fatma Aktürk, Neşe Üstünkaya, Umut Balta, Gürkan Sezgin, İlberk Kaya ve Batın Özkayoğlu eşlik etti.