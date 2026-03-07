Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının ücretsiz şekilde yararlanabileceği bir düğün salonunu daha hizmete açmaya hazırlanıyor. Mansur Yavaş, Yenimahalle ilçesi Demetevler Parkı'nda devam eden çalışmaları inceledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda; sosyal destek alan ailelerin çocuklarının düğün masraflarını hafifletmek için yeni bir düğün salonunu hizmete açmaya hazırlanıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın daha önce Başkent Sosyal Tesisleri bünyesinde hizmete açtığı Göksu Park Salonu ve Kuzey Ankara Salonu'ndan sonra şimdi de Demetevler Salonu için çalışmalar sürüyor.

YAVAŞ: 'DAHA FAZLA GENCİMİZİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLACAĞIZ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üçüncü düğün salonunu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yavaş, 'Sosyal destek alan ailelerimizin çocukları hayatlarının en özel gününe ekonomik kaygılarla değil, mutlulukla başlasın diye, tüm masraflarının belediyemiz tarafından karşılandığı ücretsiz düğün salonu uygulamamızı büyütüyoruz. Göksu Park ve Kuzey Ankara'nın ardından 3. ücretsiz düğün salonumuzu Yenimahalle Demetevler Parkımızın içinde çok yakında hizmete açıyoruz. Demetevler Düğün Salonu ile daha fazla gencimizin mutluluğuna ortak olacağız' ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR ONLINE YAPILACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da giderek çalışmaları yerinde incelediği tesisten sosyal destek alan ailelerin çocukları ücretsiz yararlanacak. Yaklaşık 350 kişilik kapasiteye sahip tesis, düğün ve kına organizasyonları için hizmet verecek.

Salondan ücretsiz şekilde yararlanmak isteyen vatandaşlar https://dugunsalonu.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.