Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni projelerinden biri olan Tarım Akademisi'nde mantar yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, mezuniyetin ardından düzenlenen bilgilendirme toplantısında tarımsal destekler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Kerem Çolak ile Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Ufuk Yükselmiş katıldı.

Toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya yönelik sağladığı hibeler, ekipman destekleri ve proje bazlı yardımların yanı sıra devlet tarafından verilen tarımsal teşvik ve destek programları ayrıntılarıyla anlatıldı. Mantar yetiştiriciliği alanında eğitim alarak kendi işini kurmayı hedefleyen kursiyerler, desteklerden nasıl yararlanabilecekleri, başvuru süreçleri ve proje hazırlama aşamalarıyla ilgili merak ettikleri soruları doğrudan yetkililere sorma fırsatı buldu.

ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA BİRÇOK BAŞLIKTA EĞİTİM

Müdürlük temsilcileri, üreticilerin doğru yönlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi amacıyla her aşamada danışmanlık desteği verdiklerini vurguladı. Öte yandan İstihdam Akademileri bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Akademisi'nde verilen eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı olarak planlandığı ve kursiyerlerin modern üretim teknikleriyle donatıldığı ifade edildi. Mantar yetiştiriciliği kursunda üretimden pazarlamaya kadar birçok başlıkta eğitim alan kursiyerler, mezuniyet sonrasında sağlanan bu bilgilendirme toplantılarıyla destek mekanizmalarına daha kolay ulaşma imkânı bulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak, kırsalda istihdamı güçlendirmek ve girişimci üreticilerin önünü açmak amacıyla eğitim ve destek programlarına önümüzdeki dönemde de devam edecek.