Denizli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi’nde toplu taşıma araçlarına özel şerit uygulamasını başlatıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha verimli hale getirmek ve toplu taşıma kültürünü güçlendirmek amacıyla İstiklal Caddesi’nde yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 27 Ağustos Çarşamba gününden itibaren cadde boyunca belirlenen şeritler, 06.00 – 20.00 saatleri arasında yalnızca toplu taşıma araçlarının kullanımına açık olacak. Aynı zamanda vatandaşların otobüs kullanımını teşvik edecek “Park Et Devam Et Projesi” de başlıyor.

ŞEHİR İÇİ TRAFİKTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Çınar–YSE güzergâhında yolun her iki istikametinde birer şeridin toplu taşıma araçlarına ayrılacağını ve yol kenarına park yasağı getirileceğini duyurmuştu. Başkan Çavuşoğlu, uygulamanın özellikle yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce devreye gireceğini belirtmişti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, 27 Ağustos Çarşamba günü başlayacak uygulama öncesinde cadde üzerinde işaretlemeler yaptı, bazı durakların yerlerini değiştirdi ve vatandaşları bilgilendiren afişler astı. Esnaf içinde 09.30 – 11.00 saatleri arası yük indirme-bindirme zamanı olarak belirlendi.

“DAHA HIZLI VE KONFORLU ULAŞIM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, düzenlemenin kent yaşamına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak “Normalde 11-12 dakika süren yolculuğu, yeni uygulamayla 6 dakikaya indireceğiz. Böylece vatandaşlarımız daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanına kavuşacak. Ayrıca toplu taşımaya öncelik verilmesiyle yakıt tüketimi azalacak, hava kirliliği düşecek ve enerji tasarrufu sağlanacak” ifadelerini kullandı.

‘PARK ET DEVAM ET’

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kolaylık sağlayacak ‘Park Et Devam Et’ projesini de başlatıyor. Proje kapsamında, İstiklal Açık Otoparkı’na araçlarını park eden vatandaşların Denizli Kartlarına gün içerisinde otobüslerde kullanılabilecek iki ücretsiz biniş hakkı tanımlanacak. Otoparka giriş yapan vatandaşların kartlarına, görevli personel tarafından aynı gün saat 24.00’e kadar geçerli olacak ücretsiz binişler yüklenecek. Böylece vatandaşlar araçlarını güvenle otoparka bırakıp, otobüslerle rahat ve hızlı bir yolculuk yapabilecek. Uygulama sayesinde hem yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacak, hem de şehir merkezindeki trafik yoğunluğu azalacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu iki yeni uygulamayla birlikte vatandaşlara ekonomik, güvenli ve çevreci ulaşım imkanları sunacak.