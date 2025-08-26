Bursa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Kentin 17 ilçesinde 64 farklı noktada yürütülen yol yapım ve genişletme çalışmalarıyla Bursa'nın trafiğine nefes aldıracak ve sürdürülebilir ulaşım vizyonuna katkı sağlayacak çalışmaları yerinde inceleniyor.BURSA (İGFA) - ‘Gelişen ve Güçlenen Bursa’ hedefiyle zaman kavramı gözetmeksizin gece gündüz çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın ulaşım altyapısını güçlendirerek genişletmeye devam ediyor. İlçelerdeki yolların yanı sıra kent merkezindeki arterlerin de daha sağlıklı hale getirilmesi için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda kentin 17 ilçesinde toplam 64 noktada yol yapımı çalışmalarını sürdürüyor.

Filamet Kavşağı köprü üstünde, Sanayi Caddesi Bursa istikametinden gelen araçlar kavşak alt bağlantısı ile Ata Bulvarına yönlendirilirken, Filamet Kavşağındaki trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm getirildi. Yapılan geometrik düzenlemeyle trafik sıkışıklığına neden olan kavşak üstü örülme ortadan kaldırıldı. Bunun yanı sıra Nilüfer ilçesindeki Balkan Mahallesi Naim Süleymanoğlu Bulvarı, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Atlıçayır Bulvarı, Karşıbağlar Caddesi ve Çamlık Bulvarında yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları da devam ediyor. Yıldırım ilçesinde ise Değirmenönü ve Karapınar mahallelerinden geçip Kestel ilçesine ulaşan 30 metre genişliğindeki imar yolunun oluşturulması için uygulamalar hızla sürüyor.

Bursa’nın yol kapasitesini artıran ve trafik akışını daha istikrarlı hale getiren yan yol ve imar yolu alternatifleri için çalışmalarına devam eden ekipler, bu kapsamda İzmir Yolu güzergahındaki Ertuğrul Mahallesi kesiminde yan yol imalatlarını tamamladı. Bursa istikameti Eczakoop kesiminde ise yan yol imalatı sürüyor.

BAŞKAN BOZBEY’DEN SAHA ZİYARETİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de İzmir Yolu’nun Bursa istikameti, Eczakoop kesiminde devam eden çalışmaları akşam saatlerinde yerinde inceledi. Sahadaki ekiplere kolaylıklar dileyen ve Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra asfalt serim makinesinin direksiyonuna geçerek asfalt dökme işlemine katkı sağladı.

Bursa’nın altyapısını güçlendirmek için çalışmalara hız hızıyla devam ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “İzmir Yolu’ndaki yan yol genişletme çalışmaları ekiplerimiz tarafından gece gündüz demeden sürdürülüyor. 17 ilçedeki 64 farklı noktada ulaşım yatırımlarımız devam ediyor. Yeni bulvarların yapılması, mevcut bulvarların birbiriyle bağlantısının sağlanması, aralarındaki ulaşım hatlarının oluşturulması gibi birçok ulaşım projesini yürütüyoruz. Bursalıların gülümsemesini istiyoruz ve bu anlayışla hareket ediyoruz. Hedefimiz, Bursa’da ulaşımla ilgili sorunu en aza indirmek” dedi.

Ulaşım sorunlarının ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesiyle trafiği de büyük ölçüde çözmüş olacaklarını anlatan Başkan Bozbey, “Yeni arterlerin, yolların ve bulvarların açılmasına yönelik ekiplerimiz yoğun emek sarf ediyor. Kentsel dönüşümü de içine katarak ana yolların açılması için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bursa trafiğinin nefes alacağı günlere doğru adım adım yaklaşıyoruz. Gece gündüz, Bursalıların ulaşım sorununu çözmek için çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlıklı ulaşım altyapılarımızla birlikte trafiği rahatlamış bir Bursa’yı hep beraber oluşturacağız” diye konuştu.