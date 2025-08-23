Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, bugüne kadar hiç Anıtkabir’i görmediklerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahını ziyaret etmek istediklerini Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne iletti. Bu anlamlı talep, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla yerine getirildi.DENİZLİ (İGFA) - Hazırlanan özel program kapsamında yaklaşık 50 kadın Ankara’ya götürüldü. Yolculuk öncesinde düzenlenen uğurlama törenine Denizli Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım ve CHP Acıpayam İlçe Başkanı Hazel Somkaya da katıldı. Kadınların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunurken, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi gerçekleştirilen bu ziyaret onlara ayrı bir gurur verdi.

Birinci Meclis ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi de ziyaret edildi

Anıtkabir’de Atatürk’e saygılarını sunan Acıpayamlı kadınlar, Cumhuriyetin kurucu liderine olan bağlılıklarını dile getirdi. Ziyaretin devamında Kurtuluş Savaşı yıllarında halk iradesinin kalbi olan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını gezen kadınlar, milli mücadelenin tarihi atmosferini yakından hissetti. Program kapsamında ayrıca Anadolu Medeniyetleri Müzesi de ziyaret edildi. Kadınlar, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini yansıtan eserleri inceleyerek, kültürel zenginliği yerinde görme fırsatı buldu.