Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlere destek olmak amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde ücretsiz tercih danışmanlığı sunuyor.DENİZLİ (İGFA) - Bu yıl ilk kez ilçelere de uzanacak olan danışmanlık hizmeti, uzman rehberler eşliğinde gençlerin hedefledikleri üniversite ve bölümleri daha bilinçli şekilde tercih etmelerine imkan tanıyacak.

TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ BU YIL İLK KEZ İLÇELERDE DE VERİLECEK

YKS tercihleri 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz danışmanlık hizmeti iki etapta gerçekleştirilecek. Tercih danışmanlığı ilk etapta, 25 Temmuz – 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi S5 Salonu’nda, 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacak. Bu yıl ilk kez ilçelere de uzanacak olan danışmanlık hizmeti, 4-11 Ağustos tarihleri arasında farklı ilçelerde gençlerle buluşacak. İlk kez ilçelerde gerçekleştirilecek bu hizmet sayesinde, şehir merkezine gelme imkânı olmayan öğrencilerin de uzman desteğine erişimi sağlanmış olacak. Üniversite tercihi yapacak adayların, tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanabilmesi için 0 (258) 280 25 85 numaralı telefondan randevu almaları gerekiyor.

Rehber öğretmenler, her ilçede bir gün süreyle hizmet verecek. İlçe programı şöyle:

4 Ağustos

Sarayköy: Sarayköy Kültür Merkezi

Babadağ: Babadağ Sosyal Hizmet Binası

Buldan: Buldan Belediye Düğün Salonu

5 Ağustos

Serinhisar: Serinhisar Belediyesi

Acıpayam: Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi

6 Ağustos

Tavas: Denizli Büyükşehir Belediyesi Tavas Yüzme Havuzu.

Kale: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale DESKİ Hizmet Birimi

7 Ağustos

Çal: Çal Belediyesi Halkla ilişkiler toplantı odası

Bekilli: Bekilli Belediyesi toplantı salonu

8 Ağustos

Çardak: Çardak Belediyesi

Bozkurt: Bozkurt Belediyesi Kültür sanat (etüt) merkezi

9 Ağustos

Honaz: Honaz Kitap Kafe

Güney: Güney Belediyesi

10 Ağustos

Çameli: Çameli İtfaiye

Beyağaç: Beyağaç Anadolu İmam Hatip lisesi

11 Ağustos

Çivril: Çivril Yüzme Havuzu

Baklan: Baklan DESKİ hizmet birimi