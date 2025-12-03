Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in önem verdiği kent estetiği çalışmaları kapsamında Gölköy ilçesi yeni ve modern bir meydana kavuşuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Ordu genelinde hayata geçirdiği çağdaş şehirlik çalışmaları ile göz doldurmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, ilçelere de modern meydanlar kazandırıyor.

GÖLKÖY YENİ MEYDANINA KAVUŞUYOR

Gölköy ilçesine yeni meydan kazandırmak için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına başladı. İlçenin merkezi konumunda bulunan alanda 1450 metrekare alan üzerine uygulanan çalışma vatandaşların buluşma noktası olacak. Çalışma kapsamında 862 metrekare begonit kaplama sert zemin, 60 metre geçmeli siyah bordür, tas duvar ve merdiven yapımı, 241 metrekare alanda çocuk oyun alanı, kamelya ve oturma bankları inşa edilecek.

Hayata geçecek ve Gölköy'e estetik katacak olan Gölköy Meydan çalışması vatandaşların da buluşma noktası olacak.