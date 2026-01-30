Denizli Büyükşehir Belediyesi, yayaların güvenliğini esas alan düzenlemelerine bir yenisini daha ekledi. Kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesi 1925 Sokak'ta kaldırım genişletme uygulaması başlatıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 870 metrelik mahallenin can damarı olarak bilinen sokak üzerindeki cep parkları iptal edilerek alan yayaların kullanımına sunuluyor.

Yapılan düzenleme ile özellikle yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgede daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hedefleniyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sokak esnafı ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.



MAHALLELİ ÇALIŞMALARDAN MEMNUN



Yapılan düzenlemeden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kaldırım genişletme çalışmasının mahalle için önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Başkan Çavuşoğlu, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla kentin farklı noktalarında benzer düzenlemelerin devam edeceğini belirterek, 'Daha önce bir kişinin dahi rahatlıkla geçemediği kaldırımlar, yapılan düzenlemelerle artık engelli, yaşlı, pazar arabası ve bebek arabası kullanan hemşehrilerimizin güvenle ve rahatlıkla geçebileceği hale geliyor. Kentimizde herkes için erişilebilir, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Denizli'yi birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz' dedi.