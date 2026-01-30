Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin gözbebeği Sapanca Gölü'nün kıyısında vatandaşların huzur bulacağı yeni bir yaşam alanını daha şehre kazandırdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Park'la eş zamanlı hayata geçirilen, gölün Serdivan kıyısındaki Sapanca Huzur Koridoru projesinin tamamlandığını açıkladı.

Yürüyüş alanı, bisiklet güzergahı ve sosyal donatı alanlarıyla Sapanca Gölü kıyısında Sakaryalılar için yeni bir 'nefes alma' noktası hizmete sunuldu.

Başkan Alemdar, 'Sapanca Gölü'müzün doğal güzelliğini vatandaşlarımızla buluşturacak adımları atıyoruz. Serdivan kıyısında vatandaşımızın dinleneceği, keyifli vakit geçirip sosyalleşebileceği bir proje hayata geçirdik. Hayırlı olsun' dedi.

BİR PROJE DAHA TAMAM

Başkan Yusuf Alemdar, Sapanca kıyılarındaki Sapanca Park Projesi ile eş zamanlı yürütülerek tamamlanan, gölün diğer kıyısı olan Serdivan sınırlarında 'Huzur Koridoru' projesinin tamamlandığını açıkladı.

Tamamen doğaya uyumlu donatı alanlarından oluşan, yeşilin ve doğanın kalbinden geçen bu koridor bisiklet ile yürüyüş yolları, sosyal donatı alanları, çocuklar için ahşap oyun gruplarıyla yeni bir konsept olarak tasarlandı.

YENİ 'NEFES' NOKTASI

Atılan bu adımla gölün diğer kıyısı da doğal güzellikle bütünleşen, ekosistemi koruyan yeni bir konseptle vatandaşların nefes alacağı, keyifle sosyalleşeceği bir alana dönüştürüldü.

Gölü tüm güzelliği ve doğallığıyla yalnızca vatandaşların kullanımına sunmak için, bugünü değil geleceği düşünerek adımlar attıklarını belirterek, projenin tüm ziyaretçilerin doğal güzellikle bağ kuracağı, zihnini dinlendireceği ve doğada kendini bulacağı bir alan olarak hazırlandığını ifade etti.

'BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ DÜŞÜNEREK ADIM ATIYORUZ'

Alemdar şunları söyledi: 'Sapanca Gölü'nün eşsiz doğasını koruyarak, insanla doğayı uyum içinde buluşturacak Sapanca Huzur Koridoru projesini hayata geçirdik. Bu projeyle birlikte vatandaşlarımız göl kıyısındaki yürüyüş yolu, güvenli ve kesintisiz bisiklet güzergahlarıyla nefes alacak, dinlenip sosyalleşebilecek. En büyük hazinemiz olan gölümüzün çevresini bir bütün olarak ele alıyor ve bugünü değil geleceği düşünen yaşam alanları inşa ediyoruz.'

DOĞAYA SAYGI, İNSANA DEĞER VE SAPANCA GÖLÜ'NÜN GELECEĞİ:

'İnşallah bu projeyle birlikte Sapanca Gölü'müzün doğal güzelliklerini huzurlu ve sürdürülebilir yaşam alanlarıyla taçlandırıyoruz. Şehrimizde hayata geçirdiğimiz tüm projelerde, insanı merkez alarak hareket ediyoruz. Sapanca Huzur Koridoru da her yaştan hemşehrimizin gölle yeniden bağ kuracağı, spor yapacağı, yürüyüşle zihnini dinlendireceği ve doğanın içinde kendini bulacağı bir buluşma noktası olacak. Öncelikli ilkemiz doğaya saygı, insana değer ve Sapanca Gölü'nün yarınlarına duyduğumuz sorumluluk duygusudur'

Huzur Koridoru, D-100 Karayolu Beşköprü geçişindeki Serdivan Göl Park'ın hemen yanında ziyaretçilerine kapılarını açtı.