İzmir Çiğli Belediyesi, mahallelerde yol, temizlik ve parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Atatürk ve İnönü Mahallelerinde 3 bin 500 metrekarelik alan parke taşıyla kaplanıyor. Uğur Mumcu Parkı’nda ise modern oyun grupları, sosyal alanlar ve kafe yapımı başladı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, geçtiğimiz yıl çocuklara verdiği kafe ve park sözünü de yerine getirerek Güzeltepe Uğur Mumcu Parkı’nda yenileme çalışmalarını başlattı.

PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI TAM GAZ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi ve İnönü Mahallesi sınırları içinde bulunan 9237 ve 9239 sokaklarda yol yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında toplam 3 bin 500 metrekarelik alana parke taşı döşeniyor ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

ÇOCUKLARA VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLİYOR

Başkan Yıldız, geçtiğimiz yıl mahalle ziyaretinde çocuklara verdiği kafe ve park yenileme sözü hayata geçiyor. Güzeltepe Uğur Mumcu Parkı’nda başlatılan çalışmalarla, parkın çehresi tamamen değişiyor. Park içerisinde modern oyun grupları, kauçuk zemin kaplaması, dinlenme ve sosyal alanlar yer alacak. Ayrıca alanda yapımı başlayan kafe ile aileler sohbet ederken çocuklar güvenli bir ortamda oyun oynayabilecek.

BAŞKAN YILDIZ: “VATANDAŞIMIZA VERDİĞİMİZ HER SÖZÜ TUTUYORUZ”

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Onur Emrah Yıldız şu ifadeleri kullandı; “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımıza verdiğimiz her sözün arkasında duruyoruz. Güzeltepe Uğur Mumcu Parkı’nı modern oyun grupları, kauçuk kaplama ve sosyal alanlarıyla yeniliyoruz. Ailelerin rahatça oturabileceği, çocukların ise güvenle oynayabileceği bir parkı Çiğli’mize kazandırıyoruz.”

ÇİĞLİ’NİN ÇEHRESİNİ ADIM ADIM DEĞİŞTİRİYORUZ”

Önceliklerinin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, “Çiğli’mizin her mahallesinde vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için yol yenileme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Atatürk ve İnönü Mahallelerimizdeki 9237 ve 9239 sokaklarda toplam 3 bin 500 metrekarelik alanda parke taşı döşeme ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriyoruz.

Yolların düzenlenmesi sadece ulaşım açısından değil, aynı zamanda mahallelerimizin estetiği ve yaşam kalitesi açısından da büyük önem taşıyor. Çalışmalarımız tamamlandığında hem araç hem de yaya trafiği için daha güvenli ve modern bir yol ağı ortaya çıkacak. Bizim önceliğimiz, Çiğli’de yaşayan her vatandaşımızın günlük hayatını kolaylaştırmak, mahallelerimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.