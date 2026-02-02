Bursa'da Osmangazi Belediyespor'un başarılı genç sporcusu Arda Meriç, modern pentatlon branşında düzenlenen Olimpik Ulusal Sıralama Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

BURSA (İGFA) - Modern pentatlonda 17 Yaş Altı Erkekler kategorisinde dünya ikinciliğini elde ederek Türkiye'ye tarihi bir başarı kazandıran 2009 doğumlu Osmangazi Belediyespor sporcusu Arda Meriç, 26-29 Ocak tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Olimpik Ulusal Sıralama Türkiye Şampiyonası'nda eskrim, engel parkuru, yüzme, koşu ve atış etaplarında madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonada başarılı bir mücadele ortaya koyan genç sporcu, Açık Yaş Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, genç sporcu Arda Meriç'i yürekten tebrik ederek, Osmangazi Belediyesi olarak sporun her alanında gençlerin yanında olacaklarını ve onları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.