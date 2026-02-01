Bunlar da ilginizi çekebilir

Ligin 12. haftasında sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü konuk eden bordo-mavililer, karşılaşmadan 7-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, önümüzdeki hafta Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü'ne karşı oynayacak.

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, sahasında ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 7-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti.

