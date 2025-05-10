Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda ilçelerde kapsamlı bir saha tarama çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, bürokratlar, ilçe koordinatörleri ve birim sorumluları, halkın istek, talep, öneri ve şikâyetlerini yerinde dinlemek üzere sahaya indi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli genelinde başlatılan çalışma ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla birebir temas kuruyor. Çalışmanın amacı, halkın sorunlarını doğrudan birinci ağızdan öğrenmek ve çözüm süreçlerini hızlandırmak.

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, yürütülen çalışmanın önemine dikkat çekerek, “Kentimizi halkımızla birlikte yönetmek istiyoruz. Bu yüzden doğrudan vatandaşlarımızla temas kurarak onların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek bizim için çok kıymetli. Bu saha çalışmalarıyla belediye hizmetlerinde verimliliği artırmayı, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri not alarak ilgili birimlere iletirken, aynı zamanda mevcut hizmetlerin etkinliğini de yerinde değerlendiriyor. Saha çalışmasının ilerleyen günlerde Denizli’nin tüm ilçelerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Vatandaşlar ise yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirterek, istek ve önerilerini doğrudan yetkililere iletebilme fırsatı buldukları için teşekkürlerini ilettiler.