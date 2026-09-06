Peyzaj, süs bitkiciliği ve bahçe sanatları sektörünün önemli buluşmalarından PSB Anatolia Fuarı'nın 9'uncusu için geri sayım başladı. 9 Eylül'de Sapanca Kırkpınar'da kapılarını açacak uluslararası organizasyonda, 25 ülkeden 150 firma ve alım heyetleri bir araya gelecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın peyzaj, süs bitkiciliği ve bahçe sanatları alanındaki gücünü uluslararası arenaya taşıyan PSB Anatolia Fuarı, 9 Eylül'de kapılarını ziyaretçilere açacak.

Sektörün önemli temsilcilerini buluşturacak fuar, ticari bağlantıların yanı sıra Sakarya'nın bu alandaki marka değerine de katkı sunacak.

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek PSB Anatolia Fuarı için Sapanca Kırkpınar'daki fuar alanında hazırlıklar tamamlandı.

9-12 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar'da 'Yenilikleri Keşfet' mottosuyla gerçekleştirilecek PSB Anatolia Fuarı, Türkiye'nin peyzaj, süs bitkileri ve bahçe sanatları alanındaki önemli buluşmalarından birine daha ev sahipliği yapacak. 60 bin metrekarelik açık alanda düzenlenecek fuarda sektörün öncü firmaları yer alacak Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından sektör temsilcileri de Sakarya'da buluşacak.

25 ÜLKEDEN ALIM HEYETİ GELECEK

Sakarya'nın peyzaj ve süs bitkiciliği alanındaki marka değerine katkı sunacak fuarda, 25 ülkeden 150 firma ve alım heyetleri bir araya gelecek.