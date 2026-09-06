6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Şehitler dualarla anılırken, gaziler ziyaret edildi. İnegöl, 104 yıl önce yazılan kahramanlık destanını bugün aynı gurur ve coşkuyla yaşatmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - 6 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtulan İnegöl, kurtuluşunun 104. Yılını kutluyor. Kurtuluş günü düzenlenen etkinliklerle büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanırken, 6 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri bu sabah Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törende, İnegöl'ün kurtuluş mücadelesinin kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıldı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene; İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Garnizon Komutan Vekili Hava Yüzbaşı Muharrem Taşçı, İnegöl Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Ozan Balak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve muhtarlar katıldı.

104 YILLIK GURUR, AYNI HEYECAN

Törende ilk olarak Kaymakamlık çelengi, ardından Garnizon Komutanlığı ve İnegöl Belediyesi çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Çelenklerin anıta bırakılmasının ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanları anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. İnegöl'ün kurtuluşunun 104. yılında gerçekleştirilen törende, geçmişten bugüne uzanan bağımsızlık ve vatan sevgisi bir kez daha güçlü şekilde ortaya konuldu. 6 Eylül'ün yalnızca bir kurtuluş günü değil, İnegöl'ün özgürlüğüne, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkışının simgesi olduğu vurgulandı.

'KURTULUŞUN ARDINDA BÜYÜK ACILAR, FEDAKÂRLIKLAR VE ZORLU BİR MÜCADELE VARDI'

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Bugün, İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü hep birlikte anmanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. 6 Eylül 1922: İnegöl'ün yeniden özgürlüğüne kavuştuğu, bayrağımızın yeniden gururla dalgalandığı o tarihi gün: Ancak bu kurtuluşun ardında büyük acılar, fedakârlıklar ve zorlu bir mücadele vardı. İnegöl, Millî Mücadele yıllarında dört kez işgale uğradı. Özellikle son işgal, 10 Temmuz 1921'de başladı ve 13 ay 26 gün sürdü. Bu süreçte İnegöl ve çevresi büyük acılar yaşadı, köylerimiz ve yerleşim yerlerimiz önemli ölçüde tahrip edildi. Fakat İnegöl halkı hiçbir zaman vatanından ve bağımsızlığından vazgeçmedi. Bu topraklarda Binbaşı İbrahim Bey, Şakir Bey, Ayıcı Arif Bey, Hüsnü Güven, Nuri Bey, Küçük Kamil, Feridun, Yakup Ağa ve Mehmet Ceylan gibi nice kahramanımız vatanın bağımsızlığı için mücadele etti. Millî Mücadele'nin ilk günlerinde Mehmet Salih Yeşil Hoca ve Hafız Abdullah Efendi gibi isimler de İnegöl'deki direniş ruhunun öncülerinden oldular' dedi.

İşgalden kurtuluşa uzanan yolculuğa da değinen Başkan Taban, şöyle devam etti: 'Ve nihayet: 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanmasının ardından, kahraman Türk ordusu İnegöl'e doğru ilerledi. 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa komutasındaki birliklerimiz, Yarbay Abdurrahman Nazif Gürman öncülüğünde 6 Eylül günü İnegöl'e girdi. İnegöl halkı, askerlerimizi büyük bir sevinç ve gözyaşları içerisinde karşıladı. O gün yalnızca bir şehir kurtarılmadı. İnegöl'ün bağımsızlık ve vatan sevgisi bir kez daha tarihe yazıldı. Bugün bizlere düşen görev ise bütün bu kahramanların bizlere bıraktığı emanete sahip çıkmak ve İnegöl'ümüzü daha güçlü yarınlara taşımaktır. İnegöl bugün; üreten, çalışan, büyüyen ve Türkiye'ye değer katan güçlü bir şehir olarak yoluna devam ediyor. Bizler de geçmişimizden aldığımız güçle; çalışmaya, üretmeye, birlik ve beraberlik içerisinde İnegöl'ümüzü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Onlar bize sadece bir şehir değil, bir vatan bıraktılar. Bizim vazifemiz; bu emaneti korumak, İnegöl'ümüzü daha güçlü yarınlara taşımaktır. Sözlerimi, Millî Mücadele ruhunu en güçlü şekilde anlatan Mehmet Âkif Ersoy'un dizeleriyle tamamlamak istiyorum: Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklarda, onların fedakârlığı ve aziz hatırası vardır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İnegöl'ümüzün kurtuluşunda mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 6 Eylül İnegöl'ümüzün kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlu olsun.'

ŞEHİTLERİMİZ DUALARLA YÂD EDİLDİ

Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri, Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilavet edilirken, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için dualar edildi. Ardından protokol üyeleri tarafından şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında programın bir sonraki durağı İnegöl Muharip Gaziler Derneği oldu. Protokol üyeleri derneği ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi. Gazilerle sohbet eden protokol üyeleri, onların hatıralarını ve tecrübelerini dinledi. Vatan savunmasının yaşayan temsilcileri olan gazilere duyulan minnet ve şükran ifade edildi.