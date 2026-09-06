İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi organizasyonuyla kurtuluş sürecinde en kanlı çatışmaların yaşandığı Mustafa Tepe ile Halhalca Şehitliği bölgesinde 5 kilometrelik halk yürüyüşü ve kros yarışması düzenlendi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından 6 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

104 yıl önce kurtuluşa giden yolda kritik öneme sahip olan, en kanlı çatışmaların ve acı hikayelerin yaşandığı Mustafa Tepe ile Halhalca Şehitliği bölgesinde halk yürüyüşü ve kros yarışması düzenlendi. Mustafa Tepeden Halhalca Şehitliğine kadar yapılan yürüyüşe genç, yaşlı pek çok vatandaş katıldı. 104 yıl önce kahramanların açtığı yolda, aynı iz üzerinden kurtuluşun anısına yüründü.

Etkinliğe vatandaşlarla birlikte İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da katıldı. Sabah saatlerinde Mustafa Tepe'de başlayan yürüyüş ve koşuya her yaştan vatandaş ilgi gösterirken, katılımcılar yaklaşık 5 kilometrelik güzergâhı takip ederek Halhalca Şehitliği'ne ulaştı. Kurtuluş mücadelesinin izlerini taşıyan bir güzergâhta gerçekleştirilen etkinlik, sporun yanı sıra tarih bilincini ve şehitleri anma duygusunu da bir araya getirdi. Mustafa Tepe'den Halhalca Şehitliği'ne uzanan yürüyüş, İnegöl'ün kurtuluş mücadelesinde hayatını kaybeden kahramanların hatırasına yönelik anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Yürüyüş ve kros yarışmasının Halhalca Şehitliği'nde tamamlanmasının ardından mini bir ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilirken, programda kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.