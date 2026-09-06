Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Söğütlü'de hizmete sunduğu Ritim Park törenle hizmete girmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tüm Söğütlülü hemşehrilerini açılışa davet ederek, 'Geniş yeşil alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve müzik alanlarıyla Söğütlü'müze çok yakışan güzel bir yaşam alanını ilçemize kazandırdık. 7 Eylül'deki tanıtım törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede vatandaşların huzurla vakit geçirebildiği, çocukların güvenle oyun oynadığı, gençlerin sosyalleştiği ve ailelerin keyifli anlar yaşadığı yeni yaşam alanlarını şehre kazandırıyor.

Çocukların kahkahalarının, gençlerin enerjisinin ve ailelerin keyifli sohbetlerinin buluşacağı, Söğütlü'nün günlük yaşamına renk ve hareket katacak Ritim Park'ın tanıtım töreni 7 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

YENİ BULUŞMA NOKTASI

Söğütlü'nün merkezinde 13 bin metrekarelik alanda inşa edilen, geniş yeşil alanları, yürüyüş bölümleri, dinlenme noktaları ve sosyal donatılarıyla şimdiden bölge halkının buluşması noktası olan Ritim Park, çocukların neşesine, gençlerin enerjisine ve ailelerin keyifli sohbetlerine ev sahipliği yapıyor.

16 ilçede vatandaşların sosyal hayatına katkı sunan yaşam alanlarını artırdıklarını belirten Başkan Yusuf Alemdar, 'Şehrimizin her ilçesinde vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güven içerisinde oynayabileceği, gençlerimizin sosyalleşebileceği alanlar oluşturuyoruz. Söğütlü'de hizmete sunduğumuz Ritim Park da ilçemizin sosyal hayatına yeni bir hareketlilik kattı. Geniş yeşil alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve müzik alanlarıyla Söğütlü'müze çok yakışan güzel bir yaşam alanını ilçemize kazandırdık. Çocuklarımız burada müziği ve ritmi keşfederken, ailelerimiz ve gençlerimiz de güzel vakit geçiriyor. 7 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da gerçekleştireceğimiz tanıtım törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum' dedi.

YEŞİLİN HUZURUNU, MÜZİĞİN ENERJİSİNİ TAŞIYOR

Kafeterya bölümü, yürüyüş alanları, yeşil dokusu, dinlenme noktaları ve sosyal donatılarıyla Ritim Park, yeşilin huzurunu müziğin enerjisiyle buluşturarak Söğütlü'de vatandaşların buluştuğu yeni bir yaşam alanı olarak hizmet veriyor.

Tanıtım töreninde ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar tarafından büyük ilgi gören etkinliklerinden biri olan çocuk şenliği de gerçekleştirilecek, minikler eğlence, oyun ve birbirinden renkli aktivitelerle keyifli bir akşam yaşayacak.