Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yapımı yüzde 95 seviyesine ulaşan Melekbaba Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Er, futboldan basketbola, voleyboldan tenise, bocceden hokeye ve güreşe kadar birçok branşın yapılabileceği tesisin eylül ayı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

MALATYA (İGFA) - 6 Şubat depremlerinin ardından yarım kalan projeler arasında yer alan kompleks, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden ihale edilerek inşaatın hızlandırılmasıyla son aşamaya geldi.

Toplam 57 dönüm alan üzerinde yükselen Melekbaba Spor Kompleksi'nde yaklaşık 13 dönüm tesis alanı, 18 dönüm rekreasyon alanı ve 10 dönüm yeşil alan bulunuyor. Proje, spor tesislerinin yanı sıra vatandaşların dinlenebileceği sosyal yaşam alanlarıyla da bölgeye yeni bir merkez kazandıracak.

Komplekste; FIBA standartlarında 1000 kişilik kapalı spor salonu, UEFA standartlarına uygun 1500 seyirci kapasiteli futbol sahası, kapalı halı saha, voleybol ve basketbol sahaları, tenis kortu, bocce sahası, salon hokeyi sahası, minder sporlarına uygun cep salonlar, yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş parkuru yer alacak.

'MALATYA'NIN HER YERİNDEYİZ'

İncelemeler sırasında konuşan Başkan Sami Er, Malatya genelinde spor yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek, şehrin dört bir yanında şantiye kurduklarını söyledi. Er, Melekbaba'daki çalışmaların deprem öncesi başlayıp yarım kaldığını, belediyenin projeyi yeniden ihale ettiğini ifade ederek, 'Şu anda hummalı bir çalışma sonucunda inşaatımız yüzde 95 seviyesine ulaştı' dedi.

Spor kompleksinin yalnızca Melekbaba'ya değil, tüm Malatya'ya hizmet vereceğini vurgulayan Er, yatırımlarla kentte uzun süredir konuşulan 'çevre yolunun altı-üstü' ayrımının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Er, ikinci protokolle birlikte spor tesisi sayısını 63'e çıkaracaklarını, şu anda ise 43 noktada eş zamanlı çalışmanın sürdüğünü belirtti.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Melekbaba Mahalle Muhtarı Olcay Alpaslan da spor kompleksinin yalnızca Melekbaba'ya değil, Hanımınçiftliği, Kaynarca, Çarmuzu ve Hatunsuyu mahallelerine de hitap edeceğini söyledi.

Alpaslan, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti.

Başkan Sami Er, incelemelerinin ardından tesisteki hokey sporcularıyla da bir araya gelerek sporcuların çalışmaları hakkında bilgi aldı.