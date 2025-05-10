Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek, dijital okuryazarlıklarını artırmak ve toplumsal farkındalıklarını güçlendirmek amacıyla “Maraton: 21. Yüzyıl Yetkinlikleri” adlı projeyi hayata geçirdi. Pamukkale Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program kapsamında yaklaşık 400 genç, eş zamanlı yürütülen 9 farklı atölyede aktif katılım sağladı.DENİZLİ (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ÜNİDES Programı kapsamında desteklenen proje, Sivil Yaşam Topluluğu koordinasyonunda; Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ve Sivil Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlendi. “Gelişim bir maratondur, birlikte başlıyoruz!” mottosuyla yola çıkan proje, yaratıcı düşünmeden liderliğe, problem çözmeden etkili iletişime kadar pek çok yetkinliği gençlere kazandırmayı hedefledi. Programa; Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi, Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Pamukkale Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

9 ayrı atölyede 400 genç fikirlerini sundu

Gençlerin bireysel gelişimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını da amaçlayan proje kapsamında Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Atölyesi, Sosyal Girişimciliğe İlk Adım Atölyesi, Sivil Toplum ve Gönüllülük Atölyesi, Yüzyılda Yapay Zeka Araçları Atölyesi, Rolünü Seç, Dünyanı Yarat! (Yaratıcı Drama Atölyesi), Kariyer Çalışmaları Atölyesi, Dijital Dünyada Etik İletişim Atölyesi ve Sahnenin Gizli Kodları (Etkili İletişim Atölyesi) eş zamanlı olarak yaklaşık 400 gencin aktif katılımıyla gerçekleştirildi. Akran öğrenimi, grup çalışmaları ve simülasyonlarla zenginleştirilen bu eğitim programında, gençlerin fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir alan sunuldu.