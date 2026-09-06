Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca 7'den 70'e Bursalıları kültür, sanat ve eğlence ile buluşturduğu organizasyonlarına bir yenisi ekleyerek Nilüfer'de 'Çocuk Şenliği' düzenledi.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Bursa'nın kültür, sanat ve eğlence atmosferini zenginleştiren etkinliklere imza attı. Festival, şenlik ve konserlerle şehrin dört bir yanında her yaştan Bursalıyı kucaklayan programlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesindeki Görükle Dumlupınar İlkokulu'nda 'Çocuk Şenliği' gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 'Bursa'nın fethinin 700'üncü Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlikte çocuklar gün boyunca birbirinden farklı etkinlik ve gösterilerle buluştu. Büyükşehir Bando Takımı'nın konseriyle başlayan şenlikte oyun alanları, gökyüzü çadırı ve çeşitli atölyeler çocukların eğlenceli vakit geçirmesine imkân sağladı.

Çocuklar, farklı etkinliklere katılarak hem doyasıya eğlendi hem de yeni deneyimler kazandı. Şenlikte sihirbaz gösterisi de çocuklardan büyük ilgi gördü. Gösteriyi merakla takip eden çocuklar, eğlenceli anlara ortak oldu. Çocuk tiyatrosuyla devam eden programda, Kahoot yarışması da heyecanlı anlara sahne oldu.

Çocuklar, yarışmaya katılarak hem bilgilerini test etti hem de keyifli dakikalar yaşadı. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarından Karagöz-Hacivat gölge oyunu da şenlik kapsamında çocuklarla buluştu. Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyaloglarını ilgiyle takip eden çocuklar, kahkahalarıyla gösteriye eşlik etti. Gün boyunca farklı yaş gruplarından çocukların katılım gösterdiği şenlikte, aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Renkli etkinliklerle dolu program, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatırken şenlik alanında neşeli görüntüler oluştu. Çocuklara özel düzenlenen şenlik dolayısıyla Nilüferliler, Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.