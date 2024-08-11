Temiz bir çevre, ekolojik yaşam, iklim krizinin önüne geçme ve gezegenin korunması adına önemli çalışmalar yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bünyesine kazandırdığı su altı dronu ile artık denizin dibini de denetleyebilecek. Havadan drone ile deniz yüzeyinden tekne ve gemilerle sürdürülen denetim, su altı dronu sayesinde denizin dibinden de yürütülecek.MERSİN (İGFA) - 4K çözünürlükte 2 saat boyunca çekim yapabilen drone, yaklaşık 200 metre derinliğe dalabiliyor. Drone sayesinde; Mersin Limanı’nı ziyaret eden gemilerin denizin dibine bıraktığı kirli atıkların yanı sıra, petrol atıklarının kaynağı bile tespit edilerek gerekli işlemler yapılabilecek. Denizin içinden de yapılan denetimler, olası bir deniz kirliliği teşebbüsünü önleyecek. Drone ayrıca, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılabilecek.

Dr. Halisdemir: “Dipten de denetim yapabilmek amacıyla su altı dronu aldık”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, havadan dronla sürdürdükleri denetimleri, su altı dronu ile daha sıkı hale getirdiklerini belirterek, “Havadan denetimlerin yanı sıra, su altında ne olduğunu görebilmek ve dipten denetimlerimizi yapabilmek amacıyla, bir de su altı dronu aldık. Su altı dronumuz son teknolojik özelliklere sahip. Yaklaşık 200 metre derinliğe dalabilen, 150 metre mesafeye çok rahatlıkla gidebilen, 8 adet pervanesi ve çok ciddi manevra kabiliyeti olan, 90 derece dik mesafede dahi hareket edebilecek bir drone” dedi. Halisdemir, dronun uç kısmında yer alan robot kolunun da, çöp çıkarabilme özelliğine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

“Amacımız, deniz dibinde meydana gelebilecek her türlü kirliliği tespit etmek”

Su altı dronu ile deniz dibinde olabilecek her türlü kirliliğin tespit edilebileceğine vurgu yapan Dr. Halisdemir, “Amacımız; deniz yüzeyinin altında meydana gelebilecek her türlü kirliliği yerinde tespit etmek, teknik personelimize bilgi vermek ve orada oluşan istenmeyen durumu gidermek. Su altı dronu sayesinde, özellikle petrol kirliliğinin üretildiği kaynağı bulup yetkili makamları uyarabileceğiz. Bizim yapabileceğimiz bir düzenleme varsa da yapacağız” ifadelerini kullandı.

Dr. Halisdemir, su altı dronunun birçok farklı amaçla da kullanılabileceğini sözlerine ekleyerek, “Yeri geldiğinde kurtarma faaliyetlerinde kullanırken, yeri geldiğinde deniz canlılarının durumuna bakacağız. Örneğin, Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız resiflerin durumunu dronumuzla inceliyoruz. Bu resiflerin devamını yapalım mı, yapmayalım mı, istilacı türler gelmiş mi gelmemiş mi? Bunlara bakmak için çok amaçlı kullanmak istiyoruz” diye konuştu.