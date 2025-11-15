New York'ta yaşayan başarılı Türk iş insanı Deniz Karafazlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti. Ziyarete, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da eşlik ettiği bildirildi.

ABD (İGFA) - Görüşmede, CHP'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temsilcilik yapılanması ve yurt dışı örgütlenme süreci üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.



ABDPost.Com'un haberine göre daha önce CHP'nin Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile de bir araya gelen Karafazlı'nın, Amerika'daki muhtemel bir CHP temsilciliğinde önemli bir görev üstlenmesi beklendiği ifade ediliyor.



CHP Genel Merkezi'ne yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; babası Turgut Karafazlı'nın uzun yıllar CHP Rize İl Başkanlığı yaptığı ve partinin farklı kademelerinde önemli görevlerde bulunduğu bilinen Deniz Karafazlı'nın, ABD'deki Türk toplumu ile doğrudan iletişim kurabilecek, CHP'nin vizyonunu uluslararası arenada temsil edebilecek bir isim olarak değerlendirildiği belirtiliyor.



ABDPost.Com'un haberine göre partinin Amerika'daki muhtemel temsilciliği için en güçlü adaylardan biri olarak adı geçiyor.



New York'ta Bir Başarı Hikâyesi: Madame Bonté Café



Aslen Rizeli olan Deniz Karafazlı, 2012 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi.



New York'ta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamlayan Karafazlı, eğitimini bitirdikten sonra girişimcilik dünyasına adım atarak kız kardeşi Yeliz Karafazlı ile birlikte Manhattan'da Fransız konseptli Madame Bonté Café markasını kurdu.



Kısa sürede Manhattan'ın sevilen mekanları arasına giren Madame Bonté, bugün Upper East Side'da üç lokasyonuyla geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.



New York'ta iş dünyasında yakaladığı başarı kadar, toplumsal ve kültürel çalışmalara verdiği destekle de tanınan Karafazlı'nın, CHP'nin ABD yapılanmasında görev alması durumunda bu birikimini diaspora ilişkileri, topluluk çalışmaları ve kültürel etkileşim projelerine yansıtması bekleniyor.