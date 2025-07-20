Demokratlar Konfederasyonu, demokrasi bilincini güçlendirmek için Ankara’da AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü. Çözüm sürecine destek mesajı veren Konfederasyon, Anıt Mezar’ın kontrolünü talep etti.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Demokratlar Konfederasyonu, Türkiye’de demokrasi bilincini pekiştirmek amacıyla başlattığı siyasi temasların ilkini Ankara’daki AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Adnan Menderes’in mirasını yaşatmak için kurulan dernek ve federasyonları bir araya getiren Konfederasyon’un Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu ve beraberindeki heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile 1,5 saatlik bir toplantı yaptı.

Toplantıda, Konfederasyon güçlü bir demokrasi vurgusu yaparak, ülke gündemine dair ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Anıtkabir benzeri Anıt Mezar’ın tekrar Konfederasyon kontrolüne verilmesi talep edilirken, çözüm sürecine destek mesajı iletildi. Kavaloğlu, “Hassas bir süreçten geçiyoruz. İktidarıyla muhalefetiyle birlikte hareket etmeliyiz. Türkiye genelinde örgütlü bir yapı olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi. Efkan Ala, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, demokratik diyaloğun önemine dikkat çekti.

Konfederasyon’un Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tamer Yentür, çözüm sürecine yönelik muhalif reflekslere karşı parti teşkilatlarının bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ala, görüş ve taleplerin not alındığını, AK Parti Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar’ın süreci takip edeceğini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle anlam kazandı. Kavaloğlu, Ala ve Serdar’a hediyeler sunarken, Ala da Kavaloğlu’na ziyaret anısına bir hediye verdi.