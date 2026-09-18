AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, son günlerde tartışma konusu olan Kayapa Katı Atık Entegre Dönüşüm Tesisi projesiyle ilgili, Hamitler'de doluluk oranının yüzde 85'i aştığını, projenin yapılmaması halinde Bursa genelinde çöp dağlarının oluşabileceğini, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İGF Haber Ajansı (İGFA) Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir'e yaptığı açıklamada, Kayapa Katı Atık Entegre Dönüşüm Tesisi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

'MUSTAFA BOZBEY VE MEHMET SALDIZ'IN İMZASI VAR'

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tartışma konusu olan Kayapa Katı Atık Entegre Dönüşüm Tesisi ile ilgili 'Burası bir çöplük değil aslında, bir endüstri tesisi' diyen Başkan Davut Gürkan, 'Biz bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Baştan Cumhuriyet Halk Partisi, kendilerine göre bir sürü tezvirat yapmaya kalktılar ama 2017 yılında başlayan bir çalışma var. Bütün teknik veriler ortada. Hatta bununla alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Bursa'ya geldiğinde, o dönemin CHP'li Belediye Başkanı'na da 'Bak, siz böyle bir şey yapıyorsunuz ama bizim gördüğümüz teknik araştırmalarda burasını yok sayma, yarın öbür gün lazım olur' demişti. Sonradan Bakan Bey'i dinlediğini gördük. Meclisteki gelen önergelere baktığımızda, komisyona verilen raporlarda Mehmet Saldız'ın ve Mustafa Bozbey'in imzası var. Ben hala mecliste onu anlamış değilim. Orada yaygara kopartıyor ama aslında buranın olması ve devamı noktasında da bizzat Mustafa Bozbey'in ve Mehmet Saldız'ın imzası var. Yani meclis kayıtları ortada, imzalar ortada.' dedi.

'SADECE ATIK DEĞİL, AYNI ZAMANDA ENERJİ DÖNÜŞÜM TESİSİ'

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde açıklama yapan Mehmet Saldız'ın nereye imza attığını bilmemesinin ilginç olduğuna dikkat çeken Davut Gürkan, 'Mehmet Saldız, 'Ben atmamışımdır' falan diye nereye imza attığını bilmeyen bir meclis üyesi ve başkan vekili. Oralarda rastgele imza attığını herhalde önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Onları da inkar eder diye düşünüyoruz. Bu siyasi tarafı. Tabii teknik tarafına bakalım. Planlama yapılırken teknik olarak yapılan incelemelerde 7-8 yer araştırılmış, bunun içerisinde sadece kriterleri en iyi tutan yer Kayapa olarak planlanmış. Ve burası sadece bir Katı Atık Entegre Dönüşüm Tesisi değil, aynı zamanda Enerji Dönüşüm Tesisi. Buraya giderken ağır taşıtlardan, ağır vasıtalardan bahsediliyor. Onun ulaşımla alakalı olarak da yol planlaması yapıldı. Bu da sıradan bir şey değil. Bütün altyapı olmasına rağmen, hala mecliste karşı çıkıyorlar ama bir alternatifleri de yok. Teknik olarak kendilerinin sözde kabullenmeyip ama yazıyla kabullendikleri ve önerge verdikleri belgeler ortada.' ifadelerini kullandı.

'HAMİTLER'DE DOLULUK ORANI YÜZDE 85'İ GEÇTİ'

Hamitler Çöp Depolama Tesisi'nin kapasitesinin yüzde 85 seviyelerini geçtiğine vurgu yapan Başkan Davut Gürkan, 'İki sene sonra Kayapa Katı Atık Entegre Dönüşüm Tesisi faaliyete geçmiş olmazsa eğer biz milletin Bursa'da çöpünü toplayamayız. Bunu da kimse kaldıramaz. Gün aşırı toplamış olduğunuz çöpleri siz haftada bir toplamaya başladığınız zaman, Bursalılar isyanları oynar. Bizim bunun önlemini almamız lazım. Bir şeye başlıyoruz dediğiniz zaman bile bunun inşaat süreçleri, ruhsat süreçleri var. 2017'den buyana proje devam ediyor. Projeyi hızlandırmak lazım. Bursa'nın çöp toplanamamışlığını kaldıramayız, hiçbirimiz kaldıramayız.' diye konuştu.

'PROJE OLMAZSA ÇÖP DAĞLARI OLUŞUR, HASTALIKLAR ÇOĞALIR'

Bursa tarihinde ilk defa bir susuzluk yaşandığını hatırlatan Başkan Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü;

'Bursa su kenti olan bir yer. Yani 20'den fazla su fabrikası olan, bütün Türkiye'ye su taşıyan, suyla alakalı ihtiyacı gideren bir şehir kendisi. İlk defa maalesef beceriksizlikten diyebileceğimiz bir şekliyle, başlanmış olan projeleri zamanında takip edilmediği için susuzlukla karşılaştık. Kayapa Katı Atık Entegre Dönüşüm Tesisi projesini takip etmezseniz, iki sene sonra karşımıza gelecek olan şey, Bursa'da çöp dağları ve ondan sonra da artık ortalıkta salgın hastalık olabilir. Bu durum Bursa'ya yakışmaz. Bursa, Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden, dünyanın en huzurlu kentlerinden sayılan bir şehir. Dolayısıyla mecliste yaygara çıkaracaklarına, dayanaksız böyle kuru gürültü çıkartacaklarına, önceki belediye başkanının kendi ifadeleri olan 'ilmin, bilmin ışığında' ortak aklın noktasında gelen yer burası. Sadece kendi taraftarlarına şirin gözükmek adına yaptıkları şovdur. Bunu kendileri de biliyorlar aslında. Eğer bu olmadığında karşımıza çıkacak neticenin vebalini kimse kaldıramaz.'

'KATI ATIK ENTEGRE TESİSİ, DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE ŞEHİR MERKEZİNDE'

Katı atık entegre tesisi ile ilgili ÇED raporlarının da hazır olduğunu hatırlatan Davut Gürkan, 'ÇED raporları, altındaki teknik raporların hazırlanması, analiz raporlarının çıkartılması bu dönemle alakalı dönemin sonuna kadar bile yetişme ihtimali yok. Projede 9 yılın sonunda buraya gelmişiz. Hadi 2 yılı bunlar hiçbir şey yapmadılar, 7 yıllık bir çalışmanın eseri vardı orada. Onu heba ediyorlardı, biz ona fırsat vermedik. Bursa'nın geleceği için biz bunu yaptık. Katı atık entegre tesisleri dünyanın birçok ülkesinde, şehrin merkezinde yer alır. Bırakın böyle şehrin biraz daha uzağında, kenarında, kıyısında olanı şehrin merkezinde kalmıştır. Zamanında yapmışlardır ve sağlıklı bir şekilde, o şehirde yaşayan insanların hayat sağlığını engellemeyecek, hayat kalitesini düşürmeyecek şekliyle devam ediyor. Biz de onlardan daha ileri teknolojiyle üretilen, üretim yapan bir katı atık entegre dönüşüm tesisi yapmış olacağız. İnşallah hayırlısı olur.' dedi.