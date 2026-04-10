Dağ Yöresi Eğitim Araştırma ve Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen Dostlar Grubu ve Mütevelli Heyeti toplantısının 208'incisi geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgesel kalkınma ve eğitim odaklı projeler ele alındı.

BURSA (İGFA) - Dağ Yöresi Eğitim, Araştırma ve Kalkınma Vakfı (DEKAV), geleneksel hale gelen Dostlar Grubu ve Mütevelli Heyeti toplantılarının 208'incisini vakıf merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirdi. Her ay düzenli olarak yapılan ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren buluşma, bu ay da birlik ve beraberlik mesajlarıyla öne çıktı.

Toplantıya; Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Büyükorhan Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, Harmancık Kaymakamı Muhammed Sefa Kömürcü, eski milletvekili Faruk Anbarcıoğlu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Bekir Güre, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Kadir Oruç ve önceki dönem Cihannüma Derneği Bursa Başkanı Ali Yılmaz katıldı.

Toplantıda, dağ yöresinin kalkınmasına yönelik projeler masaya yatırılırken özellikle eğitim, yatırım ve kırsal kalkınma başlıkları ön plana çıktı. TKDK İl Koordinatörü Bekir Güre tarafından yapılan sunumda, hibe programları, destekler ve yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Program, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Adem Apak rehberliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca DEKAV'ın kurucu başkanı merhum Ali Kaya rahmet ve dualarla anıldı.

DEKAV Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yaşar, toplantının bölgesel kalkınma vizyonuna önemli katkı sunduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı iş birliğiyle teşvik ve yatırım odaklı yeni programlar düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Yaşar, eğitim, kalkınma ve araştırma alanlarında somut ve sürdürülebilir adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Toplantıda söz alan kaymakamlar ve STK temsilcileri de bölgesel kalkınma için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

DEKAV'ın 208'inci buluşması, ortak akıl ve güçlü birlik mesajlarının verildiği soru-cevap bölümüyle sona erdi.