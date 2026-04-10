Bursa'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen tören, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Osmangazi ilçesindeki Atatürk Heykeli Meydanı'nda yapılan programda emniyet mensupları ile protokol üyeleri bir araya geldi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'daki 10 Nisan Polis Bayramı kutlamalarına ilişkin törenler çelenk sunumu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Anma programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, Türk Polis Teşkilatı'nın köklü geçmişi ve üstlendiği kritik görev bir kez daha vurgulandı.

Programda konuşan Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, teşkilatın 181 yıllık tarihine dikkat çekti. Polislerin görevlerini büyük bir fedakârlık, cesaret ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini belirten Gökçe, teşkilatın hukukun üstünlüğü ve insan haklarına bağlılık ilkesi doğrultusunda hizmet verdiğini ifade etti.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLETİMİZİN DESTEĞİ'

Müdür Gökçe, konuşmasında toplumun güven ve desteğinin önemine işaret ederek, 'Milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışan teşkilatımızın en büyük gücü, aziz milletimizin bize duyduğu güven ve destektir' dedi. Konuşmasında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmetle anan Gökçe, Türk Polis Teşkilatı'nın 10 Nisan 1845'ten bu yana kesintisiz şekilde görev yaptığını hatırlattı.

Bu yılki programın daha sade bir içerikle düzenlendiğini belirten Gökçe, ilerleyen yıllarda daha kapsamlı etkinlikler yapılması temennisinde bulundu.

Tören, katılımcıların günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmeleri ve iyi dilek mesajlarıyla sona erdi.